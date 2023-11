IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Miki Villar

Wisła – Zagłębie, gdzie oglądać?

Po ostatniej porażce z Podbeskidziem Bielsko-Biała Wisła Kraków wylądowała na ósmym miejscu w tabeli Fortuna 1 Ligi. Drużyna Radosława Sobolewskiego sprawiła tym samym kolejny zawód swoim kibicom. O częściowe zmazanie plamy będzie walczyć w piątkowy wieczór, kiedy na własnym stadionie podejmować będzie Zagłębie Sosnowiec.

Wisła przystąpi do tego spotkania w roli wyraźnego faworyta. Zagłębie, które zajmuje aktualnie przedostatnie miejsce w stawce, nie ma po swojej stronie zbyt wielu atutów. Gospodarze, jeżeli zagrają na miarę swoich możliwości, nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. Sprawdź typy na mecz Wisła – Zagłębie.

Wisła – Zagłębie, transmisja w TV

Spotkanie Wisły Kraków z Zagłębiem Sosnowiec zaplanowane jest na piątek (3 listopada) i rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja z tego pojedynku odbędzie się na kanale Polsat Sport Extra.

Wisła – Zagłębie, transmisja online

Piątkowe spotkanie w Krakowie będzie można oglądać także online. Pozwala na to usługa Polsat Box Go, ale do skorzystania z transmisji konieczne jest wykupienie odpowiedniego pakietu.

Wisła – Zagłębie, kursy bukmacherów

Wisła Kraków jest również zdecydowanym faworytem bukmacherów. W ich ofertach kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.45.

Wisła Kraków Zagłębie Sosnowiec 1.45 5.00 7.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2023 13:16 .

