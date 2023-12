IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Joan Roman

Wisła – Stal, gdzie oglądać?

Wisła Kraków już bez Radosława Sobolewskiego na trenerskiej ławce przystąpi do meczu 1/8 finału Pucharu Polski. Szkoleniowiec podał się do dymisji po ostatniej porażce w Niecieczy i jego miejsce tymczasowo zajął Mariusz Jop. To on poprowadzi drużynę w czwartkowym spotkaniu ze Stalą Rzeszów.

W roli faworyta do meczu przystąpią gospodarze, ale biorąc pod uwagę dobrą formę Stali w ostatnich meczach i duże problemy wiślaków, każde rozstrzygnięcie jest możliwe. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie i powinno dostarczyć sporych emocji. Sprawdź typy na mecz Wisła – Stal.

Wisła – Stal, transmisja w TV

Mecz Wisła – Stal odbędzie się w czwartek (7 grudnia) o godzinie 18:00. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport.

Wisła – Stal, transmisja online

Rywalizację krakowskiej Wisły ze Stalą Rzeszów o awans do 1/4 finału Pucharu Polski będzie można śledzić także online. Transmisja dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go.

Wisła – Stal, kto wygra?

Kto awansuje do ćwierćfinału? Wisła 71% Stal 29% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Wisła

Stal

Wisła – Stal, kursy bukmacherów

Atut własnego boiska sprawia, że to Wisła uznawana jest za faworyta czwartkowego meczu. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy w regulaminowym czasie gry nie przekraczają 2.00.

Wisła Kraków Stal Rzeszów 1.86 3.80 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 grudnia 2023 14:16 .

Gdzie obejrzeć mecz Wisła – Stal? Transmisja z meczu Wisła – Stal dostępna będzie na kanale Polsat Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła – Stal? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (7 grudnia) o godzinie 18:00.

