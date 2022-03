fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Wolski

Wisła Płock – Śląsk Wrocław to pierwszy sobotni mecz w ramach 26. kolejki PKO Ekstraklasy. Gospodarze przystąpią do tej potyczki, chcąc wykonać kolejny krok w kierunku wywalczenia miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach. Wojskowi liczą natomiast na wygraną, która pozwoli odetchnąć trochę i odskoczyć od strefy zagrożonej spadkiem. W tym materiale dowiesz się, gdzie transmisja ze spotkania Wisła – Śląsk będzie w telewizji i w internecie.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Śląsk Wrocław

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, gdzie oglądać

Dziewięć punktów dzieli oba zespoły w tabeli PKO Ekstraklasy. Wisła Płock plasuje się aktualnie na siódmym miejscu. Tymczasem tuż nad strefą spadkową zadomowił się Śląsk Wrocław, legitymujący się bilansem 27 oczek.

Podopieczni Pavola Stano ostatnio zaliczyli dwa zwycięstwa z rzędu. Jednocześnie nastąpił niezwykły zwrot w grze Nafciarzy po serii czterech spotkań bez wygranej. Wojskowi znaleźli się natomiast w dołku, bo nie potrafią wygrać już od dziewięciu spotkań.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, transmisja na żywo w TV

Rywalizację na stadionie w Płocku będzie można śledzić “na żywo” w polskiej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Mecz zacznie się o 12:30. Skomentują go Marcin Rosłoń i Wojciech Jagoda.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, transmisja za darmo

Trudno wskazać faworyta w rywalizacji Wisła – Śląsk. Niemniej łatwo wskazać miejsce, gdzie mecz można śledzić bez ponoszenia żadnych kosztów. To platforma Polsat Box Go. Jest to możliwe dzięki świetnej promocji Fuksiarza, która umożliwia korzystanie przez 30 dni za darmo z pakietu sportowego na platformie grupy Polsat. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki.

Trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, transmisja online

Wisła Płock – Śląsk Wrocław to spotkanie, które będzie dostępne nie tylko w telewizji, ale również online. Transmisję ze starcia na stadionie im. Kazimierza Górskiego będzie można śledzić na platformach Canal+ online oraz Polsat Box Go. Obie są dostępne dzięki dedykowanej stronie internetowej oraz aplikacjom mobilnym na urządzenia z systemem Android lub iOS i na Smart TV.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

W pierwszym w tym sezonie boju między obiema ekipami górą był Śląsk, który wygrał 3:1. Tym razem eksperci bukmacherscy faworyta do zwycięstwa widzą jednak w drużynie Wisły Płock. STS zakłady bukmacherskie kurs na wiktorię Nafciarzy, oszacowały na 2,45. Tymczasem wariant z wygraną na podopiecznych Piotra Tworka w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3,00.

