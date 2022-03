Wisła Płock – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (19.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: W tym sezonie Śląsk wygrał z Wisłą 3:1

Wisła Płock – Śląsk Wrocław: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Wyjazdowy pojedynek z Wisłą Płock będzie dla trenera Tworka drugim w charakterze szkoleniowca Śląska Wrocław. Jego debiut w starciu z Radomiakiem Radom mógł potoczyć się dużo lepiej, ale rzutu karnego nie wykorzystał Petr Schwarz. Kibice Wojskowych wobec tego wciąż czekają na zwycięstwo swoich ulubieńców.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Śląsk Wrocław 2.53 3.35 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2022 16:50 .

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

Fatalna passa Śląska trwa. Ekipa z Wrocławia w tym roku nie wygrała jeszcze żadnego meczu w PKO BP Ekstraklasie. Porażka z Legią Warszawa przelała czarę goryczy, z a pracą pożegnał się Jacek Magiera, którego zastąpił Piotr Tworek. Biorąc pod uwagę sytuację w tabeli, a także formę zespołu, można powiedzieć, że remis w debiucie na ławce trenerskiej w meczu z Radomiakiem Radom to wynik całkiem niezły. Tyle że kibice domagają się w końcu zwycięstwa, gdyż klubowi w oczy zagląda widmo spadku z Ekstraklasy. A Śląsk gra w niej nieprzerwanie od sezonu 2008/09.

Wisła po kiepskim początku rundy wiosennej zaczęła punktować. Zwycięstwa z Górnikiem Łęczna i Jagiellonią Białystok pozwoliły Nafciarzom na awans na siódmą pozycję, co jest naprawdę niezłym wynikiem biorąc pod uwagę możliwości finansowe klubu. Patrząc na wartość kadry, ekipa z Płocka jest na piątym miejscu od końca. Duża w tym zasługa Łukasza Sekulskiego, który w tym sezonie w lidze zdobył już osiem bramek. Widać także poprawę gry drużyny w defensywie. Wisła skutecznie odpierała ataki Jagiellonii i zachowała czyste konto, co w tym sezonie zbyt często jej się nie zdarzało. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

W meczu Wisły z Jagiellonią poza składem był Jakub Rzeźniczak. Doświadczonego obrońcy prawdopodobnie zabraknie także w kolejnym meczu. Poza nim wszyscy piłkarze gospodarzy są zdrowi i zdolni do gry.

Nieco więcej absencji po stronie gości. Niepewny jest stan zdrowia Roberta Picha, którego nie oglądaliśmy już w starciu z Radomiakiem Radom. Na urazy narzekają także Konrad Poprawa, Mark Tamas i Olivier Wypart, których występ jest w starciu z Wisłą wykluczony.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Od czasu porażki z Rakowem Częstochowa, Wisła Płock złapała wiatr w żagle. Nafciarze wygrali dwa kolejne mecze, a ich bilans nie wygląda dzięki temu tak tragicznie. Na ostatnie pięć spotkań w Ekstraklasie przypadają zatem trzy porażki i dwa zwycięstwa.

Pod tym względem dużo gorzej wyglądają wyniki Śląska Wrocław. Wojskowi w ostatnich pięciu spotkaniach trzy razy zremisowali i zanotowali dwie porażki. Doszukując się zwycięstwa drużyny z Wrocławia w lidze, musielibyśmy się cofnąć aż do 27 listopada 2021 roku. Wówczas Śląsk wygrał ze Stalą Mielec 2:1.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, historia

Pojedynki Wisły Płock ze Śląskiem Wrocław są w ostatnich latach mocno jednostronne. Ostatnie sześć pojedynków między tymi drużynami to cztery zwycięstwa Wojskowych, jeden remis i jedna porażka. Wisła Płock pokonała Śląsk na własnym stadionie w 2020 roku.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Podopieczni trenera Stano zagrają na własnym stadionie i to oni są niewielkim, ale jednak faworytem w starciu ze Śląskiem. Kursy na zwycięstwo Nafciarzy wynoszą ok. 2.50. Typy na wrocławian to między 2.87 a 3.00. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Fuksiarz. Dzięki niemu uzyskacie dostęp do bonusu powitalnego do 500 PLN. Jest on przeznaczony dla graczy, którzy zarejestrują się z naszym kodem promocyjnym Fuksiarz GOAL.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Wisła Płock: Kamiński – Zbozień, Michalski, Krivotsyuk, Tomasik – Firman, Rasak, Gerbowski – Vallo, Kolar, Wolski

Śląsk Wrocław: Szromnik – Janasik, Golla, Diego Verdasca, Victor Garcia – Mączyński, Schwarz, Olsen – Jastrzembski, Exposito, Zylla

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, transmisja

Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport. Początek 19 marca o godzinie 12:30.