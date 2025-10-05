Wisła Kraków – Ruch Chorzów: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (05.10.2025)

Wisła Kraków - Ruch Chorzów, transmisja meczu za darmo. Gdzie oglądać niedzielne spotkanie Betclic 1. Ligi w telewizji oraz internecie?

Wisła Kraków
Wisła – Ruch: gdzie oglądać?

Wisła Kraków zakończy swój maraton niedzielnym meczem przyjaźni. Do Krakowa przyjeżdża Ruch Chorzów, który nie wspomina zbyt dobrze ostatnich potyczek z Białą Gwiazdą. Dla gospodarzy to szansa, aby odskoczyć rywalom w tabeli i umocnić się na fotelu lidera. Za Niebieskimi przemawia natomiast fakt, że do tego spotkania przystąpią znacznie bardziej wypoczęci, gdyż mieli kilka dni, aby się do niego przygotować. 

Wisła – Ruch: transmisja w TV

Niedzielny mecz Wisła Kraków – Ruch Chorzów rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Wisła – Ruch: stream online

To starcie można obejrzeć również w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne na grę.

Jak zakończy się spotkanie?

  • Wygraną Wisły
  • Remisem
  • Wygraną Ruchu
0 Votes

Kiedy odbędzie się mecz Wisła – Ruch?

Mecz Wisła – Ruch odbędzie się w niedzielę (5 października) o godzinie 20:30.

Gdzie oglądać mecz Wisła – Ruch?

Mecz Wisła – Ruch można oglądać w telewizji na TVP Sport oraz w internecie w usłudze Betclic TV.

