Wisła Kraków – Ruch Chorzów: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (05.10.2025)

Wisła – Ruch: gdzie oglądać?
Wisła Kraków zakończy swój maraton niedzielnym meczem przyjaźni. Do Krakowa przyjeżdża Ruch Chorzów, który nie wspomina zbyt dobrze ostatnich potyczek z Białą Gwiazdą. Dla gospodarzy to szansa, aby odskoczyć rywalom w tabeli i umocnić się na fotelu lidera. Za Niebieskimi przemawia natomiast fakt, że do tego spotkania przystąpią znacznie bardziej wypoczęci, gdyż mieli kilka dni, aby się do niego przygotować.
Wisła – Ruch: transmisja w TV
Niedzielny mecz Wisła Kraków – Ruch Chorzów rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.
Wisła – Ruch: stream online
To starcie można obejrzeć również w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne na grę.
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygraną Wisły
- Remisem
- Wygraną Ruchu
0 Votes
