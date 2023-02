PressFocus Na zdjęciu: David Junca

Wisła Kraków – Odra Opole: transmisja TV i online. Biała Gwiazda w piątkowy wieczór zagra o trzecie ligowe zwycięstwo. W roli faworyta podejmować będzie u siebie Odrę Opole. Sprawdź gdzie obejrzeć to spotkanie zupełnie za darmo.

Wisła Kraków – Odra Opole, gdzie obejrzeć

Wisła Kraków jak na razie w stu procentach realizuje założenia na rundę wiosenną. Drużyna Radosława Sobolewskiego wygrała oba dotychczas rozegrane mecze, najpierw ogrywając u siebie Resovię, a następnie rozprawiając się na wyjeździe z Arką Gdynia. W piątek zagra o trzecie zwycięstwo z rzędu, które pozwoli mu wskoczyć do strefy premiowanej występami w barażach o awans do Ekstraklasy.

Rywalem Białej Gwiazdy będzie Odra Opole. Gospodarze przystąpią jednak do tego meczu w roli wyraźnego faworyta i jeżeli zagrają na miarę swoich możliwości powinni zgarnąć kolejną pełną pulę. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła – Odra.

Wisła Kraków – Odra, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 21. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Wisłą Kraków i Odra Opole rozegrane zostanie w piątek (24 lutego ) o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” z meczu będzie prowadzona na kanale Polsat Sport Extra.

Wisła Kraków – Odra Opole: transmisja na żywo za darmo

Poniżej przedstawiamy sposób na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarza na dostęp do usługi Polsat Box Go. Teraz możesz uzyskać darmowy dostęp na cały miesiąc. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Wisła Kraków – Odra Opole, transmisja online

Za pośrednictwem internetu piątkowe spotkanie pierwszej ligi będzie można oglądać korzystając z usługi Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy również sposób, który pozwala na odebranie darmowego dostępu do usługi na 30 dni.

Wisła Kraków – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta piątkowego meczu stawiają Wisłę, co oczywiście nie może dziwić biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki tej drużyny.

Wisła Kraków Odra Opole 1.61 4.15 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2023 12:38 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin