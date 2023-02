Wisła Kraków – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Młyński

Wisła Kraków – Odra Opole: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Dziewięć punktów po trzech meczach – taki cel przed piątkowym spotkaniem 21. kolejki mają piłkarze Białej Gwiazdy. Potrzebują oczywiście do tego zwycięstwa nad Odrą Opole. Podopieczni Radosława Sobolewskiego są wyraźnym faworytem tego spotkania.

1. liga Wisła Kraków Odra Opole 1.57 4.30 6.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2023 18:25 .

Wisła Kraków – Odra Opole, typy i przewidywania

Wisła przed rozpoczęciem rywalizacji w drugiej części obecnego sezonu postawiła sobie jasny cel – powrót do Ekstraklasy już latem tego roku. Po pierwszych dwóch występach można stwierdzić, że pewnie zmierza w tym kierunku, bowiem wywalczyła w nich komplet punktów. Teraz w Krakowie nikt nawet nie dopuszcza do siebie myśli o możliwym potknięciu w piątkowym meczu z Odra. Wiślacy mają po swojej stronie zdecydowanie więcej atutów i jeżeli zagrają na miarę swoich możliwości to nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. My w tej konfrontacji nie spodziewamy się niespodzianki i typujemy wygraną Wisły. A w Betfan, z kodem promocyjnym GOAL, taki zakład można teraz postawić po kursie 100.00. Poniżej wyjaśniamy warunki tej oferty. Nasz typ: wygrana Wisły.

Wisła Kraków – Odra Opole, sytuacja kadrowa

Wisła do piątkowego spotkania będzie musiała przystąpić bez kontuzjowanych – Kamila Brody i Vullneta Bashy. W kadrze meczowej zabraknie również Jakuba Błaszczykowskiego i Zdenka Ondraska, którzy co prawda wznowili już treningi, ale nie są jeszcze w pełni gotowi do gry.

Dobrą wiadomością dla trenera Radosława Sobolewskiego jest gotowość do gry David Junci, który po ostatnim meczu z Arką Gdynia narzekał na problemy zdrowotne. Do dyspozycji szkoleniowca będzie również zakontraktowany w tym tygodniu nigeryjski pomocnik James Igbekeme, który dołączył do zespołu na zasadzie wypożyczenia z Realu Saragossa.

Wisła Kraków – Odra Opole, ostatnie wyniki

Kibice Wisły Kraków nie mogą być niezadowoleni z wyników uzyskanych przez ich zespół w dwóch pierwszych tegorocznych spotkaniach. Na inaugurację Biała Gwiazda pokonała u siebie 2:0 Resovię, natomiast w ostatniej kolejce wywiozła trzy punkty z trudnego terenu w Gdyni, gdzie wygrała 3:1. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że w pierwszej połowie meczu z Arką gra wiślaków pozostawiała wiele do życzenia. Losy rywalizacji udało im się jednak odmienić po przerwie.

O ile celem Wisły na ten sezon jest powrót do Ekstraklasy, w Opolu myślą tylko i wyłącznie o utrzymaniu. Początek tego roku jest udany dla Odry, która w dwóch meczach powiększyła swój dorobek o cztery punkty. W wyjazdowym meczu bezbramkowo zremisowała z Podbeskidziem, by przed tygodniem ograć 2:0 w Sosnowcu miejscowe Zagłębie. Teraz Odrę czeka trzeci z rzędu wyjazd, zdecydowanie najtrudniejszy z dotychczasowych.

Wisła Kraków – Odra Opole, historia

Pierwsze pojedynek między tymi zespołami w tym sezonie rozegrany został 5 sierpnia ubiegłego roku w Opolu i zakończył się pomyślnie dla gości z Krakowa. Wisła wygrała wówczas skromnie 1:0 po samobójczym trafieniu Łukasza Kędziory.

Wisła Kraków – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Wisła Kraków – Odra Opole, kto wygra?

Wisła Kraków – Odra Opole, przewidywane składy

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca – Villar, Duda, Sapała, Fernandez, Młyński – Rodado

Odra: Haluch – Spychała, Kamiński, Żemło, Pikk – Nowak, Kamiński, Niziołek, Czapliński, Galan – Guzdek

Wisła Kraków – Odra Opole, transmisja meczu

Spotkanie 21. kolejki pomiędzy Wisłą Kraków i Odrą Opole rozegrane zostanie w piątek (24 lutego) o godzinie 20:30. W telewizji mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport Extra, a skomentują go Tomasz Lach i Maciej Żurawski.

