Wieczysta - Pogoń Grodzisk Mazowiecki: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jacky Donkor

Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: gdzie oglądać?

Poniedziałkowe spotkanie z udziałem dwóch beniaminków Wieczystej i Pogoni Grodzisk Mazowiecki będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji, a także online. Prawa do transmisji spotkań Betclic 1. Ligi posiada TVP. Tym samym poszczególne mecze można oglądać na antenach publicznego nadawcy. Ponadto rywalizacje są emitowane w internecie na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Wieczysta i Pogoń Grodzisk Mazowiecki, to ekipy, które z przytupem weszły w nowy sezon na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Obecnie obie drużyny dzieli różnica jednego oczka. Krakowianie mają 23 punkty. Z kolei oczko mniej zespół dowodzony przez Piotra Stokowca. Wieczysta przystąpi do spotkania po remisie z GKS-em Tychy (3:3). Pogoń natomiast podzieliła się punktami z Ruchem Chorzów (2:2).

Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: transmisja w TV

Transmisja z poniedziałkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozpocznie się w poniedziałek, 27 października o godzinie 19:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Sławomir Kwiatkowski i Dariusz Dudek.

Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z ArcelorMittal Park w Sosnowcu, gdzie swoje spotkania w roli gospodarza rozgrywa drużyna Gino Lettieriego. Mecz z udziałem Wieczystej i Pogoni będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Wieczysta – Pogoń zapewnia też usługa Betclic TV.

