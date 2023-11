Widzew - Warta: transmisja w TV i online. W sobotę w Łodzi dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które w ostatnich meczach zapisywały na swoje konto punkty. Sprawdź gdzie oglądać mecz Widzew - Warta.

IMAGO/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Widzew – Warta, gdzie oglądać?

Widzew Łódź i Warta Poznań w tym sezonie celują przede wszystkim w utrzymanie. Aktualnie mają odpowiednio pięć i cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. W sobotę jedna z drużyn może tę przewagę jeszcze powiększyć. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem obie jedenastki w ostatnich spotkaniach punktowały.

Widzew w dwóch ostatnich kolejkach pokonał 1:0 Stal Mielec i zremisował 1:1 z Rakowem Częstochowa. Z kolei Warta jest niepokonana od trzech meczów, w których zapisała na swoje konto pięć punktów (1:1 z Koroną, 1:0 ze Stalą i 1:1 z Piastem). W sobotniej konfrontacji w Łodzi trudno wskazać zdecydowanego faworyta, choć gospodarze na pewno będą dysponować atutem własnego boiska. Sprawdź typy na mecz Widzew – Warta.

Widzew – Warta, transmisja w TV

Mecz rozegrany zostanie w sobotę (4 listopada) o godzinie 17:30. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a pojedynek skomentują Michał Mitrut i Michał Żewłakow.

Widzew – Warta, transmisja online

Mecz Widzew – Warta, podobnie jak inne mecze Ekstraklasy, będzie również oglądać nie mając dostępu do telewizora. Wszystko dzięki usłudze CANAL+ online, z której można korzystać zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Teraz można skorzystać także z promocji, która pozwala obniżyć przez pierwsze trzy miesiące koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ do zaledwie 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Widzew – Warta, kursy bukmacherów

Bukmacherzy nie wskazują w tym meczu wyraźnego faworyta, ale nieco lepsze notowania ma u nich Widzew Łódź, który w sobotę zagra przed własną publicznością.

Widzew Łódź Warta Poznań 2.48 3.20 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2023 10:02 .

