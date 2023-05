Troyes - PSG: transmisja za darmo. Paryżanie w teoretycznie łatwym meczu zmierzą się na wyjeździe z jednym z pewniaków do spadku. Sprawdź gdzie oglądać mecz Troyes - PSG w TV i online.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Troyes – PSG, gdzie oglądać?

Bez Lionela Messiego i Neymara do kolejnego ligowego spotkania przystąpi w niedzielę Paris Saint-Germain. Brak dwóch kluczowych zawodników nie powinien jednak przeszkodzić paryżanom w odniesieniu zwycięstwa, bardzo potrzebnego w walce o mistrzostwo Francji. Do spotkania z Troyes PSG przystąpi w roli zdecydowanego faworyta do wygranej.

Dla Troyes są to ostatnie tygodnie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Drużyna nie wygrała żadnego z 16 ostatnich spotkań i zachowuje jedynie matematyczne szanse na pozostanie w lidze. Sprawdź nasze typy na mecz Troyes – PSG.

Gdzie oglądać mecz?

Usługa STS TV – darmowa transmisja z kodem GOAL

Kanał Eleven Sports 2

Kanał CANAL+ Family

Kanał CANAL+ Now

Usługa CANAL+ Online

Troyes – PSG, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Troyes – PSG odbędzie się w niedzielę (7 maja) o godzinie 20:45. Transmisja za darmo będzie dostępna w usłudze STS TV po podaniu kodu promocyjnego GOAL, natomiast w telewizji pojedynek obejrzymy na kanałach Eleven Sports 2, CANAL+ Family i CANAL+ Now.

Troyes – PSG: transmisja na żywo za darmo

Bezpłatnie mecz Troyes – PSG można obejrzeć za pośrednictwem internetu dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Troyes – PSG zostanie odblokowany

Troyes – PSG, transmisja online

Za pośrednictwem internetu spotkanie można obejrzeć także w usłudze CANAL+ online, dostępnej w promocji pozwalającej zaoszczędzić 60 zł. Przy wykupieniu półrocznego dostępu do paczki z kanałami CANAL+, miesięczny koszt wyniesie tylko 39 zł, zamiast 49 zł w standardowej ofercie. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na wykupienie półrocznego dostępu, miesięczny koszt wyniesie tylko 59 zł.

Gdzie obejrzeć mecz Troyes – PSG? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz kanałach Eleven Sports 2, CANAL+ Family i CANAL+ Now. Kiedy odbędzie się spotkanie Troyes – PSG? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (7 maja) o godzinie 20:45.

