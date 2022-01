PressFocus Na zdjęciu: Heung-Min Son

Tottenham – Morecambe: transmisja w TV oraz stream online. W niedzielę rozegrane zostaną kolejne spotkania 1/32 finału Pucharu Anglii. W jednym z nich Tottenham z mierzy się z trzecioligowym Morecambe. Spotkanie obejrzeć można będzie online.

Tottenham – Morecambe, gdzie oglądać

Tottenham będzie miał okazję w niedzielę okazję do poprawienia nastroju. Spurs rozpoczną swoje zmagania w Pucharze Anglii przeciwko teoretycznie łatwym rywalem. Koguty podejmą bowiem u siebie Morecambe, występujące w League One.

A przecież Tottenham pod wodzą Antonio Conte już poprawił swoją sytuację. Włoch nie zaznał jeszcze porażki w Premier League w roli szkoleniowca londyńskiej drużyny. Co prawda zespół pożegnał się już z Ligą Konferencji, ale wciąż pozostaje w grze o dwa puchary. Ostatnie spotkanie Tottenhamu było jednak nieudane. Koguty przegrały w pierwszym półfinale Carabao Cup z Chelsea 0:2 i znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji przed rewanżem. Nie sposób jednak porównać triumfatora Ligi Mistrzów do najbliższego rywala Spurs.

Morecambe występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym. Ba, gracze tej drużyny znajdują się na najlepszej drodze, by spaść do League Two. Na dziesięć ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach wygrali zaledwie trzykrotnie. Jednym ze wspomnianych zwycięstw było spotkanie poprzedniej rundy Pucharu Anglii, w którym Morecambe okazało się lepsze od Buxton.

Mecz Tottenhamu dzisiaj, gdzie oglądać

Prawa do transmitowania Pucharu Anglii ma w Polsce stacja Eleven Sports. Pojedynek Tottenhamu z trzecioligowcem nie będzie jednak tam transmitowany. Spotkanie można będzie jednak obejrzeć online i to zupełnie za darmo. Co trzeba zrobić? Piszemy o tym poniżej.

Tottenham – Morecambe: transmisja na żywo za darmo

Spotkania Pucharu Anglii można oglądać dzięki STS zakłady bukmacherskie, który zapewnia darmowe transmisje swoim klientom w usłudze STS TV. W ten sposób będziemy mogli obejrzeć także niedzielne spotkanie Tottenham z Morecambe. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, aby odblokować sobie dostęp do transmisji.

Transmisje są dostępne dla klientów STS, dlatego też w pierwszej kolejności trzeba zarejestrować konto. Możecie tego dokonać klikając w poniższy link, a podając przy rejestracji kod promocyjny GOAL otrzymacie szereg bonusów, w tym zakład bez ryzyka do 234 zł.

Jeżeli masz już konto lub dokonałeś właśnie rejestracji, wystarczy, że w ciągu ostatnich 24 godzin będziesz miał zagrany dowolny kupon za dowolną stawkę i przy dowolnym kursie. Jeżeli spełnisz ten warunek, transmisja meczu Tottenham – Morecambe będzie dla Ciebie odblokowana.

Tottenham – Morecambe, transmisja online

Niestety, na stronie internetowej Eleven Sports również nie uświadczymy transmisji ze spotkania Tottenhamu z Morecambe. Mecz dostępny będzie jednak na stronie STS. O tym co trzeba zrobić, aby mieć dostęp do transmisji napisaliśmy powyżej.

Tottenham – Morecambe, kursy bukmacherskie

Pojedynek jednej z najsilniejszych drużyn Premier League z zespołem, który jest na najlepszej drodze do spadku do czwartej ligi ma z góry narzucony przebieg. Według bukmacherów każdy inny wynik niż pewny triumf Spurs będzie ogromną sensacją.

Tottenham Morecambe 1.07 11.5 35.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9. stycznia 2022 10:24 .

