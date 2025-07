Paris Saint-Germain zagra dzisiaj o awans do półfinału Klubowych Mistrzostwach Świata. Jego rywalem w 1/4 finału jest Bayern Monachium. Sprawdzamy gdzie oglądać dzisiaj mecz PSG za darmo.

dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Mecz PSG dzisiaj: transmisja

Paris Saint-Germain czeka dzisiaj bardzo duże wyzwanie w Klubowych Mistrzostwach Świata. Paryżanie w ćwierćfinałowym meczu zmierzą się z Bayernem Monachium. Paryżanom daje się większe szanse na awans, ale na pewno muszą być nastawieni na zdecydowanie trudniejszy pojedynek niż z Interem Miami w 1/8 finału.

Dzisiejszy mecz PSG w 1/4 finału rozpocznie się godzinie 18:00. Z meczu dostępna będzie transmisja ZA DARMO na platformie Superbet TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy założyć konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Co warte podkreślenia, minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł. Transmisja dostępna będzie również na platformie DAZN.

Mecz PSG: o której?

Zaplanowany na dzisiaj mecz Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium w walce o półfinał Klubowych Mistrzostwach Świata rozpocznie się o godzinie 18:00.

Mecz PSG dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisje z Klubowych Mistrzostw Świata w Polsce można oglądać tylko drogą internetową. Mecze nie są pokazywane przez żadną stację telewizyjną. Transmisja będzie dostępna na platformach Superbet TV i DAZN.

Mecz PSG: kto wygra?

