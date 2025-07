Duże emocje czekają nas w sobotę w Hali Orbita we Wrocławiu, gdzie odbędzie się gala Prime MMA 13. Transmisja z gali będzie dostępna drogą internetową. Sprawdzamy gdzie można oglądać galę i ile kosztuje PPV.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Mataczyński

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Prime Show MMA 13: gdzie oglądać?

Na sobotę (5 lipca) zaplanowana została kolejna gala Prime MMA. Tym razem zawodnicy będą gościć we wrocławskiej hali Orbita. W walce wieczoru zmierzą się Kamil „Taazy” Mataczyński i Arkadiusz Tańcula. Będzie to jedna z dziesięciu wal zaplanowanych na ten wieczór. W okatagonie zobaczymy między innymi Pawła Daltona i Marka Jówko czy Pawła Jóźwiaka i Waszkę G. Transmisja z gali będzie tradycyjnie prowadzona za w systemie PPV. Dostęp do transmisji można wykupić na stronie playlive.net.

Prime Show MMA 13 PPV: cena, gdzie kupić?

Tradycyjnie już galę Prime MMA będzie można oglądać drogą internetową, po wykupieniu dostępu PPV. Transmisja będzie dostępna w dwóch pakietach. Pakiet Basic, który kosztuje 49,99 zł zapewnia transmisję w jakości 720p oraz dostęp do zapisu video z gali na 48 godzin. Drugi z pakietów – Premium – to transmisja w jakości 1080p oraz dostęp do zapisu na 7 dni. Zakupu pakietu można dokonać na stronie playlive.net/

Prime Sjow MMA 13: o której gala?

Gala Prime MMA 13 odbędzie się w sobotę (5 lipca) w Hali Orbita we Wrocławiu. Początek gali zaplanowany został na godzinę 19:30.

Kiedy odbędzie się gala Prime MMA 13? Gala odbędzie się w sobotę (5 lipca) o godzinie 19:30. Jak obejrzeć galę Prime MMA 13? Transmisja z gali będzie dostępna w systemie PPV po wykupieniu na stronie organizatora.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.