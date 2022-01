Tottenham – Morecambe: typy, kursy, zapowiedź (09.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Mecz Tottenhamu

Tottenham Hotspur – Morecambe to jedna z par III rundy angielskiego FA Cup. Zespoły te spotkają się w niedzielne popołudnie w Londynie. Nawet jeśli gospodarze wystawią mocno eksperymentalny skład mecz ten będzie miał jednego faworyta. W zapowiedzi znajdziecie kursy, typy i przewidywania bukmacherskie.

Tottenham – Morecambe, typy i przewidywania

W ciągu ostatnich 15 lat Tottenham odpadł na tym etapie rozgrywek zaledwie raz. W sezonie 2013-14 przegrał 0:2 z Arsenalem. Nie spodziewamy się, by tym razem mogło dojść do niespodzianki. Naszym zdaniem będziemy świadkami jednostronnego meczu.

Nie zakładamy, by goście z League One mogli nawiązać walkę o korzystny wynik. Uważamy, że trudno będzie im zdobyć nawet jednego gola.

Superbet 1.52 Goście strzelą gola – NIE Przejdź na stronę Fortuny

Tottenham – Morecambe, sytuacja kadrowa

Możliwe, że do składu Tottenhamu na ten mecz wróci po wyleczonym urazie Ryan Sessegnon. Poza kadrą będą Cristian Romero i Steven Bergwijn. Zdaniem dziennikarzy szansę na występ od pierwszej minuty mają przede wszystkim Pierluigi Gollini, Joe Rodon, Tanguy Ndombele i Bryan Gil.

Tottenham – Morecambe, ostatnie wyniki

Tottenham odpadł przed kilkoma dniami z Pucharu Ligi Angielskiej ulegając Chelsea 0:2. Znacznie łatwiejsze zadanie czeka ich w rozgrywkach FA Cup, gdzie ich rywalem będzie 19. zespół tabeli League One.

Drużyna Tottenhamu nie może zaliczyć pierwszej części sezonu do zbyt udanych. Co prawda ma dwa zaległe mecze w lidze, ale zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli Premier League. Koguty przeplatają zwycięstwa remisami. Gubią punkty zwłaszcza na wyjazdach, gdyż w czterech ostatnich kolejkach w delegacji wygrały zaledwie raz – z Watfordem (1:0).

W niedzielę można spodziewać się meczu do jednej bramki. Morecambe to drużyna walcząca o utrzymanie w League One. W 24 kolejkach tego sezonu uzbierała tylko 23 punkty. Pojedynek na London Stadium z Tottenhamem jest w każdym razie dużym wydarzeniem zarówno dla tego zespołu, jak i samych kibiców.

Dla Morecambe będzie to zaledwie trzeci pojedynek w historii FA Cup przeciwko ekipie z Premier League. W 2001 roku The Shrimps przegrali 0:3 z Ipswich, a 0:4 w ubiegłym roku, gdy mierzyli się z Chelsea.

Tottenham – Morecambe, historia

Będzie to pierwszy oficjalny pojedynek tych klubów w historii. Statystyki są jednak nieubłagane. Tottenham wygrał 20 ostatnich pojedynków w FA Cup z zespołami z League One. Po raz ostatni potknął się w 1988 roku, gdy przegrał 1:2 z Port Vale.

Tottenham – Morecambe, kursy bukmacherskie

Tottenham – Morecambe, przewidywane składy

Tottenham: Gollini; Tanganga, Rodon, Dier; Doherty, Winks, Ndombele, Sessegnon; Alli, Gil; Scarlett

Morecambe: Carson; McLaughlin, O’Connor, Gibson, Leigh; Wildig, Diagouraga, McLoughlin; Obika, Stockton, Gnahoua

Tottenham – Morecambe, transmisja meczu

Mecz ten zostanie rozegrany w ramach III rundy FA Cup. Pojedynku między Tottenhamem a Morecambe nie zobaczymy w polskiej telewizji. Spotkanie rozpocznie się o 15:00 czasu polskiego.