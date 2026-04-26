Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (26.04.2026)

Niedziela zapowiada się niezwykle ekscytująco dla fanów speedwaya. Tego dnia dojdzie do wielu interesujących spotkań żużlowych. Dwa odbędą się w rozgrywkach PGE Ekstraligi, a także jeden w Metalkas 2. Ekstralidze.

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (26.04.2026)

Żużlowi fani już nie mogą się doczekać niedzielnych emocji w polskich ligach. Tego dnia odbędą się aż trzy bardzo ciekawe spotkania. Najpierw do gry wkroczy Metalkas 2. Ekstraliga. O godzinie 15:15 rozpocznie się starcie, w którym Polonia Piła zmierzy się przed własną publicznością z Moonfin Magnus Ostrowem.

Zdecydowanie ciekawiej jednak zapowiadają się późniejsze mecze. A będą one w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi, czyli najlepszej żużlowej ligi świata. O 17:00 rozpocznie się starcie Fogo Unii Leszno z Gezet Stalą Gorzów. Niedzielne zmagania zakończy mecz Bayersystem GKM Grudziądz – Betard Sparta Wrocław. Pierwsze bieg tego spotkania zaplanowano na 19:30.

Polonia Piła – Moonfin Magnus Ostrów, transmisja w TV i online

Spotkanie Polonia Piła – Moonfin Magnus Ostrów będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Canal+ Online.

Unia Leszno – Stal Gorzów, transmisja w TV i online

Mecz Fogo Unii Leszno z Gezet Stalą Gorzów obejrzysz w telewizji. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport. Dostęp do transmisji zapewnia także usługa Canal+ Online.

GKM Grudziądz – Sparta Wrocław, transmisja w TV i online

Nadchodząca rywalizacja Bayersystem GKM-u Grudziądz z Betardem Spartą Wrocław obejrzysz zarówno w telewizji, jak i drogą internetową. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport, a także w usłudze Canal+ Online.

