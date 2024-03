IMAGO/Jayne Kamin-Oncea Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek z Noskovą

Iga Światek bez problemów przebrnęła przez drugą rundę Indian Wells. Polka w dwóch setach pokonała Amerykankę Danielle Collins. Teraz czeka ją pojedynek z bardziej wymagającą rywalką – zajmującą 29. miejsce w rankingu WTA Lindą Noskovą. Dla Świątek będzie to okazja do wzięcia rewanżu za pojedynek podczas tegorocznego Australian Open.

Obie zawodniczki zagrają ze sobą po raz trzeci. W ubiegłym roku zmierzyły się w ćwierćfinale turnieju w Warszawie. Polka nie wygrała wówczas 6:1, 6:4. Drugie spotkanie miało natomiast miejsce w tym roku – w trakcie Australian Open. Po słabym występie Świątek musiała uznać wyższość przeciwniczki z Czech. Noskova wygrała 3:6, 6:3, 6:4.

Spotkanie Świątek – Noskova odbędzie się w niedzielę (10 marca) o godzinie 19:00 polskiego czasu. Transmisja z meczu dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

Świątek – Noskova, transmisja w TV

Mecz o awans do 1/8 finału Indian Wells pomiędzy Świątek i Noskovą odbędzie się na korcie centralnym. Transmisja z tego spotkania w polskiej telewizji będzie prowadzona na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Noskova: transmisja online

Bardzo ciekawie zapowiadający się niedzielny pojedynek będzie można obejrzeć także online. Transmisję znajdziesz w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa warunki. Pierwszym jest zarejestrowanie konta w STS z kodem promocyjnym GOAL, a drugim zagranie dowolnego kuponu w ciągu 24 godzin przed meczem (lub live).

Kurs 125.00 na wygraną Świątek

Świetną promocję na występy Igi Świątek podczas Indian Wells przygotował bukmacher STS. Podając podczas rejestracji konta w STS kod promocyjny GOAL, wyrażając przy tym zgody marketingowe, otrzymasz szansę zagrania zakładu na wygraną Świątek w meczu po kursie 125.00. Co trzeba zrobić? Poza wspomnianą rejestracją, dokonać pierwszego depozytu w kwocie co najmniej 50 zł, a następnie zagrać kupon SOLO lub AKO na którym znajdzie się przedmeczowy typ na wygraną Świątek w meczu za co najmniej 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 250 zł.

Świątek – Noskova, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Świątek 100% wygraną Noskovej 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Świątek

wygraną Noskovej

Świątek – Noskova, kursy bukmacherskie

Choć Linda Noskova w tym roku ograła już Igę Świątek, bukmacherzy w niedzielnym meczu w roli murowanej faworytki stawiają Polkę. Kursy na wygraną Świątek nie przekraczają nawet 1.15.

Iga Świątek Linda Noskova 1.14 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2024 12:15 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Noskova? Transmisja z meczu Świątek – Noskova będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2 oraz youtubowym kanale stacji. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Noskova? Mecz odbędzie się 10 marca (niedziela) o godzinie 19:00 polskiego czasu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.