Świątek - Jabeur: transmisja za darmo. Reprezentantka Polski w pojedynku z Tunezyjką będzie chciała przypieczętować awans do półfinału WTA Finals z pierwszego miejsca. Sprawdź gdzie oglądać mecz Świątek - Jabeur w TV i online.

IMAGO/Susan Mullane Na zdjęciu: Iga Świątek

O której gra Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek zmierzy się z Ons Jabeur w trzecim meczu WTA Finals. Reprezentantka Polski w dwóch pierwszych spotkaniach pokonała Marketę Vondrousovą i Coco Gauff. Z kolei zajmująca siódme miejsce w rankingu WTA Jabeur musiała uznać wyższość Gauff i pokonała Vondrousovą.

Świątek jest już praktycznie pewna awansu do półfinału, bowiem potrzebuje wygrania jedynie dwóch gemów. Co ciekawe z Jabeur zagra po raz pierwszy w historii. Obie zawodniczki do tej pory nie miały okazji mierzyć się ze sobą.

Spotkanie Świątek – Jabeur ma zostać rozegrane w nocy z piątku na sobotę (3/4 listopada). Według wstępnego planu gry ma się rozpocząć o północy polskiego czasu.

Świątek – Jabeur, transmisja w TV

Rywalizację czołowych tenisistek świata będzie można oglądać za darmo. Z bezpłatnej transmisji będzie można skorzystać w usłudze STS TV. Wystarczy spełnić dwa warunki, jakim jest zarejestrowanie konta w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawienie dowolnego zakładu. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Jabeur, transmisja za darmo

Bezpłatna transmisja z meczu Świątek – Jabeur będzie dostępna w usłudze STS TV. Poniżej przedstawiam dwa warunki, które należy spełnić, aby uzyskać do niej dostęp.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon za stawkę co najmniej 2 zł

O której mecz Świątek – Jabeur?

Trzecie spotkanie w ramach WTA Finals, w którym Iga Świątek zagra z Ons Jabeur, ma odbyć się w nocy z 3 na 4 listopada. Mecz nie rozpocznie się wcześniej niż o północy polskiego czasu.

