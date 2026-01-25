AS Roma i AC Milan zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Mike Maignan

Roma – Milan, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 22. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się ekcytującym starciem. A w nim AS Roma przed własną publicznością podejmie AC Milan. Gospodarze przystąpią do tego meczu po ligowym zwycięstwie nad Torino (2:0).

AC Milan również ostatnio dopisał do swojego dorobku trzy punkty. Podopieczni Massimiliano Allegriego przed tygodnie okazali się lepsi od Lecce (1:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Roma – Milan, transmisja w TV

Spotkanie AS Roma – AC Milan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Roma – Milan, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Roma – Milan, kto wygra?

Roma – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnej potyczki jest AS Roma. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.60. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga 2.90.

AS Roma AC Milan 2.60 2.90 2.90 Odds are subject to change. Last updated 22 stycznia 2026 20:09

