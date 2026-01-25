Roma – Milan, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach 22. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się ekcytującym starciem. A w nim AS Roma przed własną publicznością podejmie AC Milan. Gospodarze przystąpią do tego meczu po ligowym zwycięstwie nad Torino (2:0).
AC Milan również ostatnio dopisał do swojego dorobku trzy punkty. Podopieczni Massimiliano Allegriego przed tygodnie okazali się lepsi od Lecce (1:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Roma – Milan, transmisja w TV
Spotkanie AS Roma – AC Milan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.
Roma – Milan, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Roma – Milan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Romy
- remisem
- wygraną Milanu
Roma – Milan, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnej potyczki jest AS Roma. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.60. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga 2.90.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (25 grudnia) o godzinie 20:45.
