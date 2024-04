AS Roma - SS Lazio: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Bezapelacyjnym hitem 31. kolejki Serie A będą Derby Rzymu. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Roma – Lazio, gdzie oglądać

Dwa remisy w trzech ostatnich meczach utrudniły nieco AS Romie walkę o czołową czwórkę. Daniele De Rossi przekonuje jednak, że jego zespół wciąż może wyprzedzić Bolognę. By przybliżyć się do tego celu, warto byłoby pokonać w sobotę SS Lazio. Derby della Capitale rządzą się jednak swoimi prawami i o komplet punktów nikomu nie będzie łatwo. Orły z pewnością dadzą z siebie wszystko, tym bardziej, że mają za sobą serię dwóch zwycięstw z rzędu.

Roma – Lazio, transmisja na żywo w TV

Sobotnie Derby Rzymu obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Roma – Lazio, transmisja za darmo

Nadchodzący mecz obejrzeć za darmo możesz również w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Roma – Lazio zostanie odblokowany

Roma – Lazio, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

Roma – Lazio, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na derbowe zwycięstwo dają podopiecznym Daniele De Rossiego.

AS Roma Lazio Rzym Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2024 08:12 .

