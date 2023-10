PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Resovia – Arka, gdzie oglądać

Resovia Rzeszów rozgrywa kolejny sezon, w którym wszystko wskazuje na to, że będzie musiała do ostatnich chwil walczyć o utrzymanie. Pasy wygrały tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań i mają zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Arka Gdynia, z kolei, ma pełne prawo, by (znów) wierzyć w awans. Arkowcy prezentują świetną dyspozycję: wygrali cztery z pięciu ostatnich meczów i są zdecydowanymi faworytami niedzielnego pojedynku.

Sprawdź nasze typy na mecz Resovia – Arka Gdynia.

Resovia – Arka, transmisja na żywo w TV

Mecz 13. kolejki Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępny na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

Resovia – Arka, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Resovia – Arka, kursy bukmacherskie

Arka prezentuje się w tym sezonie znacznie lepiej, niż gospodarze. Znalazło to odzwierciedlenie w kursach proponowanych przez bukmacherów.

Resovia Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2023 05:58 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.