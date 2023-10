fot. PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Resovia Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2023 14:09 .

Resovia – Arka, typy i przewidywania

Jeszcze do niedawna wydawało się, że dla Arki będzie to kolejny sezon do spisania na straty. Później gdynianie złapali świetną formę, wygrywając czterokrotnie w pięciu ostatnich ligowych spotkaniach. Aktualnie znajdują się na miejscu barażowym, a w niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Resovią Rzeszów, która jest jedną z najsłabszych ekip w całej stawce. Drużyna z Rzeszowa doznała w miniony weekend dotkliwej porażki w Krakowie. Mecz ten zobrazował, że ma ona spore problemy w grze obronnej, z czego Arka będzie próbowała skorzystać. Mój typ – Arka strzeli minimum dwa gole.

Fortuna 1.74 Arka strzeli minimum dwa gole Zagraj!

Resovia – Arka, ostatnie wyniki

Resovia wygrała jedno z ostatnich trzech ligowych meczów. W minionej kolejce przegrała na wyjeździe z Wisłą Kraków aż 1-4. Wcześniej udało jej się pokonać przed własnymi kibicami GKS Tychy (2-0). W tabeli Resovia znajduje się tuż nad strefą spadkową, mając w swoim dorobku jedenaście punktów.

Powodów do zadowolenia nie brakuje w Gdyni. Arka notuje serię czterech kolejnych wygranych, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W miniony weekend udało się ograć Znicz Pruszków (2-0), a wcześniej również Wisłę Płock (3-0) i Motor Lublin (2-0).

Resovia – Arka, historia

W minionym sezonie bezpośrednia rywalizacja ułożyła się dobrze dla Arki, która wygrała oba ligowe spotkania. Przed swoją publicznością zwyciężyła aż 4-0, natomiast w Rzeszowie padł wynik 3-1 dla gości.

Resovia – Arka, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Arka Gdynia. Kurs na wygraną gości waha się między 1.87 a 2.05. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Resovii jest to nawet 3.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można otrzymać zakład bez ryzyka o wartości 600 zł.

Resovia – Arka, przewidywane składy

Resovia: Pindroch, Tomal, Osyra, Bondarenko, Adamski, Kanach, Urynowicz, Łyszczarz, Mikulec, Ibu-Torti, Ciepiela

Arka: Lenarcik, Gojny, Dobrotka, Marcjanik, Stolc, Milewski, Gol, Kobacki, Adamczyk, Skóra, Czubak

Resovia – Arka, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Resovii 0% Remis 0% Wygrana Arki 100% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Resovii

Remis

Wygrana Arki

Resovia – Arka, transmisja meczu

Niedzielny mecz 13. kolejki I Ligi pomiędzy Resovią a Arką Gdynia nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisję można śledzić jedynie przez wykupienie dostępu na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.