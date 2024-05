Polonia Warszawa – Górnik Łęczna: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (12.05.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Piątek

Polonia – Górnik: gdzie oglądać?

Zarówno Polonia Warszawa, jak i Górnik wciąż mają o co walczyć. Gospodarze znajdują się w trudnym położeniu, bowiem muszą grać o utrzymanie w lidze. Póki co plasują się na bezpiecznym 15. miejscu w tabeli, lecz ich przewaga nad strefą spadkową to zaledwie jeden punkt.

Na drugim biegunie znajduje się za to Górnik Łęczna. Podopieczni Pavela Stano wciąż wierzą w awans do baraży o grę w Ekstraklasie. Choć zajmują 8. miejsce to w przypadku zwycięstwa z Polonią mogą wskoczyć do TOP6, wyprzedzając m.in. Motor czy GKS Tychy. Sprawdź nasze typy na mecz Polonia – Górnik.

Polonia – Górnik: transmisja w TV

Spotkanie nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji.

Polonia – Górnik: transmisja online

Mecz będzie można śledzić w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić abonament.

Polonia – Górnik: kto wygra?

kto wygra? Polonia Warszawa 42% Remis 0% Górnik Łęczna 58% 12 + Głosy Oddaj swój głos: Polonia Warszawa

Remis

Górnik Łęczna

Polonia – Górnik: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem spotkania będzie Polonia Warszawa. Drużyna ze stolicy walczy o utrzymanie w Fortuna 1. Lidze, więc prawdopodobnie dlatego bukmacherzy dają im większe szanse na zwycięstwo, co odzwierciedlają kursy oferowane na ten mecz.

Polonia Warszawa Górnik Łęczna 2.50 3.30 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2024 09:40 .

Gdzie obejrzeć mecz Polonia – Górnik?

Spotkanie Polonia Warszawa – Górnik Łęczna będzie można zobaczyć w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie Polonia – Górnik?

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (12 maja) o godzinie 18:00.

