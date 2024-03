Real Sociedad - Paris Saint-Germain: transmisja na żywo w TV oraz stream online. We wtorek paryżanie będą chcieli postawić kropkę nad i, awansując do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Real Sociedad – PSG, gdzie oglądać

Paris Saint-Germain rzadko w niedawnej historii miewał tak dobrą zaliczkę przed rewanżowym starciem w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. We wtorek mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z Realem Sociedad, mając dwie bramki przewagi. W dodatku Baskowie są w fatalnej formie. Licząc wszystkie rozgrywki, wygrali zaledwie dwa z dziesięciu ostatnich meczów. Wiele wskazuje na to, że PSG zamelduje się w ćwierćfinale.

Real Sociedad – PSG, transmisja na żywo w TV

Ligę Mistrzów w Polsce transmituje tylko jeden nadawca – Polsat. Wtorkowy mecz obejrzysz zatem wyłącznie na kanale Polsat Sport Premium 2.

Real Sociedad – PSG, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

Real Sociedad – PSG, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego starcia i nie są w stanie wytypować murowanego faworyta do zwycięstwa. Co ciekawe, dają jednak nieznacznie większe szanse na zwycięstwo Realowi Sociedad. I to pomimo tego, że Baskowie znajdują się w sporym kryzysie.

Real Sociedad Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2024 10:21 .

