Real Sociedad - Paris Saint-Germain: typy i kursy na rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Luisa Enrique wygrali w pierwszym starciu przed własną publicznością 2:0. Teraz spotkanie odbędzie się na obiekcie Anoeata Stadium. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania. Początek rywalizacji już we wtorek (5 marca) o godzinie 21:00.

IMAGO / Glenn Gervot / Icon Sportswire Na zdjęciu: Achraf Hakimi

Real Sociedad Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2024 13:13 .

Sociedad – PSG, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain w pierwszym spotkaniu nie bez problemów poradził sobie z Realem Sociedad. Mistrzowie Francji wygrali 2:0, ale Hiszpanie napsuli im sporo krwi. Teraz mecz odbędzie się na Anoeata Stadium, gdzie szanse są wyrównane. Ja spodziewam się wyrównanego starcia, w którym przebieg może być podobny do tego sprzed kilku tygodni. Uważam, że zwycięstwo powędruje do rąk piłkarzy Luisa Enrique. Mój typ: wygrana PSG

Superbet 2.75 wygrana PSG Zagraj!

Sociedad – PSG, ostatnie wyniki

Real Sociedad w tej chwili prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Hiszpański klub po porażce z PSG odniósł tylko jedno zwycięstwo (2:1 z Mallorcą), a także poniósł aż trzy porażki (1:3 z Villarrealem, 1:2 z Mallorcą w Pucharze Hiszpanii oraz 2:3 z Sevillą).

PSG natomiast też nieco obniżyło loty. Ostatnie trzy spotkania podopiecznych Luisa Enrique zakończyło się jedną wygraną (2:0 z Nantes) oraz dwoma remisami (1:1 z Rennes i 0:0 z Monaco).

Sociedad – PSG, historia

Mecz sprzed kilku tygodni był pierwszym w historii między tymi zespołami. Niecały miesiąc temu PSG pokonało u siebie Real Sociedad 2:0.

Sociedad – PSG, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość wyrównanie obstawiają wtorkowy mecz Realu Sociedad z PSG. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.55 – 2.65. Natomiast na zwycięstwo mistrza Francji kręcą się w okolicach 2.65 – 2.75. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Sociedad – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Realu Sociedad 0% remisem 50% wygraną PSG 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Realu Sociedad

remisem

wygraną PSG

Sociedad – PSG, przewidywane składy

Real Sociedad Imanol Alguacil 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Real Sociedad Imanol Alguacil 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 6 Aritz Elustondo 11 Sheraldo Becker 12 Arsen Zakharyan 13 Unai Marrero 15 Urko González de Zárate 16 Jon Ander Olasagasti 19 Sadiq Umar 20 Jon Pacheco 22 Beñat Turrientes 25 Javi Galán 28 Jon Magunazelaia 29 Pablo Marín 37 Aitor Fraga 39 Jon Aramburu 1 Keylor Navas 4 Manuel Ugarte 9 Goncalo Ramos 15 Danilo Pereira 19 Kang-in Lee 23 Randal Kolo Muani 25 Nuno Mendes 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 41 Senny Mayulu 43 Joane Gadou 80 Arnau Tenas

Sociedad – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Realu Sociedad z PSG transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premum 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Anoeta Stadium już w najbliższy wtorek, 5 marca, o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.