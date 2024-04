Real Madryt - Manchester City: transmisja w TV i online. Już w ćwierćfinale dojdzie do pojedynku określanego mianem przedwczesnego finału. O awans do półfinału zagrają aktualni giganci europejskiej piłki. Sprawdź gdzie oglądać mecz Real - Man City.

Real Madryt – Manchester City, gdzie oglądać?

W ćwierćfinałach Ligi Mistrzów w obecnym sezonie nie zabraknie hitów. Jednym z nich jest niewątpliwie dwumecz pomiędzy dwoma kandydatami do końcowego triumfu – Realem Madryt i Manchesterem City. Dla obu drużyn to jest również trzeci sezon z rzędu, w którym przychodzi im rywalizować w fazie pucharowej. W poprzednich dwóch sezonach stawką był finał. Teraz obie drużyny zagrają o awans do najlepszej czwórki.

Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w Madrycie. Pojedynek ten, podobnie jak cały dwumecz, nie ma wyraźnego faworyta. O wyniku każdego ze spotkań może zadecydować dyspozycja dnia danego zespołu. Obie dysponują bowiem ogromnym potencjałem i do rywalizacji przystępują z jednym celem – awans. Odpadnięcie na tym etapie dla jednej i drugiej drużyny będzie ogromną sensacją. Jednego możemy być pewni – dwumecz ten dostarczy nam wielkich emocji. Sprawdź typy na mecz Real Madryt – Manchester City.

Real Madryt – Manchester City, transmisja w TV

Pierwsze spotkanie pomiędzy Realem Madryt i Manchesterem City odbędzie się we wtorek (9 kwietnia) o godzinie 21:00. Mecz będzie można oglądać “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 1. Rywalizację skomentują Marcin Lepa i Maciej Stolarczyk. Od godziny 19:00 prowadzone będzie natomiast przedmeczowe studio.

Real Madryt – Manchester City, transmisja online

Hit Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć również korzystając z internetu. Jedną z opcji jest obejrzenie meczu poprzez usługę CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports możesz otrzymać z łącznym rabatem 240 zł. Oferta obowiązuje przy wykupieniu od razu rocznego dostępu, a skorzystać z niej można rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Real Madryt – Manchester City, sonda

Real Madryt – Manchester City, kursy bukmacherskie

W rywalizacji tych drużyn trudno wskazać wyraźnego faworyta. Pokazują to również kursy bukmacherskie na to spotkanie. Szanse jednego i drugiego zespołu oceniane są bardzo podobnie.

Real Madryt Manchester City 2.80 3.50 2.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2024 10:00 .