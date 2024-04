Real Madryt – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (09.04.2024)

Real Madryt - Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W jednym z hitów 1/4 finału dojdzie do pojedynków kandydatów do triumfu w tych rozgrywkach. Rywalizacja na ma zdecydowanego faworyta.

Real Madryt – Manchester City, typy bukmacherskie

W poprzednim dwóch sezonach obie drużyny rozstrzygały między sobą rywalizację o miejsce w finale Ligi Mistrzów. Teraz jedna z nich odpadnie z rozgrywek już na etapie ćwierćfinałowym. Dwumecz zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem mamy do czynienia z drużynami uważanymi za głównych faworytów do końcowego triumfu. Wyższe notowania ma Manchester City, ale drużyna Realu Madryt również dysponuje niesamowitym potencjałem. Pierwsza część rywalizacja czeka nas we wtorek w Madrycie. O tym kto będzie górą może zdecydować dyspozycji dnia. Możemy być jednak pewni jednego – będzie to widowisko na najwyższym poziomie. Obie ekipy dysponują ogromną siłą ofensywną i będą chciały to pokazać we wtorkowy wieczór. Dlatego też stawiam w tym meczu na gole z obu stron. Warto jednak zwrócić także uwagę na ofertę Superbet, który pozwala zagrać zakład na gola jednej z drużyn po kursie 150.00. Więcej szczegóły o tej promocji poniżej. Mój typ: BTTS

Real Madryt – Manchester City, ostatnie wyniki

Real Madryt w 1/8 finału poradził sobie z RB Lipsk, ale piłkarze niemieckiego klubu postawili mu trudne warunki. Pierwsze spotkanie w Lipsku zakończyło się skromną wygraną 1:0 Królewskich, natomiast w meczu w Madrycie padł remis 1:1. Bez żadnych problemów awans wywalczył z kolei Manchester City, któremu przyszło rywalizować z FC Kopenhaga. Obywatele wygrali oba spotkania 3:1.

W ostatnim czasie obie drużyny były skupione na rywalizacji w rozgrywkach ligowych, gdzie walczą tytuł. Zdecydowanie bliżej uzyskania miana najlepszej drużyny w kraju jest Real Madryt, który na osiem kolejek przed końcem sezonu ma osiem punktów przewagi nad Barceloną. W ostatnich trzech ligowych meczach zespół Carlo Ancelottiego zdobył komplet dziewięciu punktów. W pokonanym polu zostawiał kolejno Celtę Vigo (4:0 u siebie), Osasunę Pampeluna (4:2 na wyjeździe) i Athletic Bilbao (2:0 u siebie).

Znacznie trudniejsze zadanie w Premier League czeka Manchester City. Ekipa Josepa Guardioli zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli, ale traci zaledwie po jednym punkcie do Arsenalu i Liverpoolu. Walka o triumf w Anglii może toczyć się do ostatniej kolejki. W ostatnim czasie Obywatele remisowali w bezpośrednich pojedynkach ze swoimi rywalami do tytułu – 1:1 z Liverpoolem i 0:0 z Arsenalem. Z kolei w dwóch ostatnich ligowych meczach ograli 4:1 Aston Villę i 4:2 Crystal Palace.

Real Madryt – Manchester City, historia

Obie drużyny w fazie pucharowej Ligi Mistrzów zmierzą się już trzeci sezon z rzędu. W ostatnich dwóch sezonach rywalizowali w półfinale. W sezonie 2021/22 górą w dwumeczu był Real Madryt (3:4 w Manchesterze, 3:1 w Madrycie). Drużyna Josepa Guardioli wzięła natomiast rewanż przed rokiem. Wówczas pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zakończyło się remisem 1:1, natomiast na Etihad Stadium Manchester City nie dał szans rywalom i rozbił ich 4:0.

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę, że Real Madryt przegrał cztery z ostatnich sześciu spotkań z Manchesterem City. Z kolei Obywatele przegrali tylko jeden z ostatnich 11 meczów w Lidze Mistrzów przeciwko hiszpańskim zespołem. Porażki tej doznali we wspomnianym już meczu w Madrycie w sezonie 2021/22.

Real Madryt – Manchester City, kursy bukmacherskie

Dwumecz nie ma zdecydowanego faworyta, choć bukmacherzy większe szanse dają obrońcom tytułu. Ich zdaniem Manchester City ma również większe szanse na wygraną w Madrycie. Typując wygraną Realu Madryt kurs może wynieść około 2.80. Z kolei typ na zwycięstwo Manchesteru City to kurs oscylujący w okolicy 2.50. Przy okazji ćwierćfinałowych meczów warto zwrócić uwagę na promocję Superbet. Wpisując podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL będziesz mógł postawić na gola jednej z drużyn po kursie 150.00. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz wyżej.

Real Madryt – Manchester City, typ kibiców

Real Madryt – Manchester City, przewidywane składy

Szkoleniowiec Realu Madryt Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z usług dwóch zawodników – Thibaut Courtois i Davida Alaby. Gotowy do gry jest natomiast Eder Militao, który niedawno wrócił na boisko po długiej przerwie spowodowanej poważną kontuzją kolana. Niewiele jednak wskazuje na to, aby we wtorkowym meczu pojawił się na murawie od pierwszej minuty.

W przypadku Manchesteru City trzeba podkreślić absencje Kyle’a Walkera i Nathana Ake’a. Z kolei pod znakiem zapytania stoi występ Josko Gvardiola, który doznał urazu podczas ostatniego ligowego meczu z Crystal Palace.

Real Madryt – Manchester City, transmisja meczu

Jeden z ćwierćfinałowych hitów rozegrany zostanie we wtorek (9 kwietnia) o godzinie 21:00. Mecz Realu z Manchesterem City będzie można oglądać “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 1. Rywalizację można śledzić także za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ online. Jeżeli nie masz jeszcze do niej dostępu, możesz skorzystać z oferty pozwalającej uzyskać rabat w wysokości 240 zł. Promocja obowiązuje przy wykupieniu od razu rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. W przeliczeniu na jeden miesiąc, koszt wyniesie 54 zł. Z oferty możesz skorzystać zakładająć konto za pośrednictwem naszej strony.

