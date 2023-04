PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Real Madryt – Almeria, gdzie oglądać

Wydawało się, że druzgocącą porażką z Gironą (2:4) Real Madryt wypisał się z walki o mistrzostwo. FC Barcelona postanowiła jednak, w równie słabym stylu, polec z Rayo. To oznacza, że Królewscy wciąż tracą 11 punktów do lidera. To wielka różnica, ale matematycznie Los Blancos wciąż mają szansę na obronę tytułu.

W sobotę podejmą u siebie Almerię. A beniaminek spisuje się w kratkę. Wygrał dwa z ostatnich pięciu meczów w lidze, ale wciąż wisi nad nim widmo spadku. Obecnie przewaga nad kreską wynosi zaledwie trzy punkty, a zatem z pewnością spróbują zaskoczyć Królewskich na Santiago Bernabeu.

Real Madryt – Almeria, transmisja na żywo w TV

Spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Premium.

Real Madryt – Almeria, transmisja za darmo

Real Madryt – Almeria, transmisja online

Real Madryt – Almeria, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów tylko kataklizm mógłby zapobiec zwycięstwu Realu Madryt w najbliższym spotkaniu.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Almeria 1.16 9.00 18.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2023 08:42 .

