Real Betis - Chelsea: gdzie oglądać finał LKE? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie będzie można obejrzeć finał Ligi Konferencji Europy rozgrywany we Wrocławiu.

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Real Betis – Chelsea: gdzie oglądać?

Czas na finał Ligi Konferencji Europy. We Wrocławiu spotkają się dwie drużyny, które do tej pory poradziły sobie najlepiej. Chodzi dokładanie o zespół Realu Betis oraz Chelsea. Co ciekawe, z oboma tymi zespołami mierzyły się w tym sezonie polskie kluby, a Legia Warszawa nawet każdym z nich.

Real Betis – Chelsea: transmisja TV

Finał Ligi Konferencji Europy, a więc mecz Realu Betis z Chelsea będzie można obejrzeć na otwartej antenie Polsatu. Transmisja odbędzie się na kanałach: Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1 Super HD. Początek meczu w środę, 28 maja 2025 roku o godzinie 21:00

Real Betis – Chelsea: stream online

Ten mecz będzie można oglądać także online, a to za pomocą usługi Polsat Box Go, oczywiście dostęp zostanie odblokowany po zakupie odpowiedniego pakietu.

Real Betis – Chelsea: kto wygra?

Real Betis – Chelsea: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Chelsea. Kurs na zwycięstwo zespołu z Londynu wynosi mniej więcej 1.88. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.50. Jeśli chcemy zaś zagrać na triumf zespołu z Hiszpanii, a więc Realu Betis, to można to postawić za 4.45.

Real Betis Chelsea 4.45 3.50 1.88 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 27 maja 2025 16:02 .

Kiedy odbędzie się mecz Real Betis – Chelsea? Początek meczu w środę, 28 maja 2025 roku o godzinie 21:00 Gdzie obejrzeć mecz Real Betis – Chelsea? Mecz będzie można obejrzeć na kanale Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1 Super HD, a także w Polsat Box Go.

