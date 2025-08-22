Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica: Transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać piątkowy mecz 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Andrzej Trubeha

Radomiak – Termalica, gdzie oglądać?

PKO BP Ekstraklasa na inaugurację 6. kolejki przygotowała zmagania z udziałem bezpośrednich sąsiadów w tabeli. Będący na szóstej lokacje Radomiak Radom, podejmie na własnym boisku Bruk-Bet Termalikę. Kluby te nie rywalizowały ze sobą od trzech lat, stąd sporą niewiadomą pozostaje jak zakończy się rywalizacja z udziałem. Wyższym poziom sportowy zdaje się prezentować drużyna gospodarzy, chociaż i beniaminkowi nie można odmówić jakości.

Radomiak i Bruk-Bet przystąpią do meczu po porażce w minionej serii gier. Zespołom z Radomia i Niecieczy nie powinno zatem zabraknąć woli walki. O tym jak przełoży się to na boisko, przekonamy się w piątek 22 sierpnia.

Radomiak – Termalica, transmisja w TV

Spotkanie Radomiak Radom – Bruk-Bet Termalica obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5.

Radomiak – Termalica, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Radomiak – Termalica, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Radomiaka

Remis

Wygrana Termaliki Wygrana Radomiaka 33%

Remis 17%

Wygrana Termaliki 50% 6+ Votes

Radomiak – Termalica, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego pojedynku jest Radomiak Radom. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.17. W przypadku zwycięstwa przyjezdnych z Niecieczy, współczynnik sięga nawet 3.50. Remis można zagrać po kursie 3.70.

Radomiak Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.27 3.70 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 17:04 .

Gdzie oglądać mecz Radomiak Radom – Bruk-Bet Termalica? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Radomiak Radom – Bruk-Bet Termalica? Mecz odbędzie się już w piątek (22 sierpnia) o godzinie 18:00.

