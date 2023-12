Puszcza - Widzew: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ostatnim meczu 18. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do konfrontacji Puszczy Niepołomice z Widzewem Łódź. Obie ekipy mają za sobą bardzo udane tygodnie. Sprawdź, gdzie obejrzeć ten pojedynek. Początek o godzinie 19:00.

IMAGO / Radosław Jóźwiak / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Puszcza Niepołomice Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 grudnia 2023 07:40 .

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź, gdzie oglądać

Puszcza Niepołomice notuje serię dwóch wygranych z rzędu. Żubry pokonały Wartę Poznań i Górnik Zabrze. Ostatni mecz z Piastem Gliwice został przerwany po 15 minutach gry ze względu na fatalne warunki atmosferyczne. Widzew też ma za sobą bardzo dobry okres. Łodzianie wygrali aż trzy z czterech ostatnich pojedynków. Zapowiada się zatem ciekawa rywalizacja, w której delikatnym faworytem są goście, ale Puszczy na pewno nie można skreślać.

Zobacz także: Tabela PKO Ekstraklasy

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Puszczy Niepołomice z Widzewem Łódź będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 19:00.

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź, transmisja online

Poniedziałkowy pojedynek będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z promocji CANAL+, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem tego starcia jest Widzew Łódź. Jednak kursy na zwycięstwo gości są bardzo wysokie i oscylują wokół 2,47. Dla porównania typy na wygraną Puszczy wynoszą około 3,00.

Puszcza Niepołomice Widzew Łódź 3.00 3.45 2.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 grudnia 2023 07:40 .

Gdzie obejrzeć mecz Puszcza – Widzew? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Puszcza – Widzew? Mecz rozpocznie się w poniedziałek, 11 grudnia, o godzinie 19:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.