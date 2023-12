IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Piłkarze Puszczy Niepołomice

Puszcza Niepołomice Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 grudnia 2023 05:32 .

Puszcza Niepołomice – Jagiellonia Białystok, gdzie oglądać

Sobotnie starcie Puszczy z Jagiellonią zapowiada się niezwykle interesująco. Gospodarze wreszcie zaczęli regularnie punktować i notują serię trzech wygranych z rzędu. Jaga jest z kolei wiceliderem PKO Ekstraklasy i rozgrywa znakomity sezon. Bukmacherzy jako faworytów wskazali zespół gości, ale przed pierwszym gwizdkiem z pewnością Żubrów skreślać nie można. Ten mecz obejrzysz między innymi w CANAL+ Online.

Puszcza Niepołomice – Jagiellonia Białystok, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Puszczy Niepołomice z Jagiellonią będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 15:00.

Puszcza Niepołomice – Jagiellonia Białystok, transmisja online

Sobotni pojedynek będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z promocji CANAL+, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Puszcza Niepołomice – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Faworytem tego spotkania jest Jagiellonia Białystok. Nie może być inaczej biorąc pod uwagę, że Jaga jest wiceliderem rozgrywek. Natomiast nie można zapominać, że Puszcza wygrała trzy ostatnie mecze ligowe.

