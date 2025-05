Icon Sport/Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

PSG – Inter, gdzie obejrzeć?

W sobotę czeka nas ostatni, ale jednocześnie najważniejszy z finałów europejskich pucharów. Na stadionie w Monachium o wygraną w Lidze Mistrzów powalczą drużyny Paris Saint-Germain i Interu Mediolan. Mecz nie ma wyraźnego faworyta. Obie drużyny będą jednak zdeterminowane do zwycięstwa i możemy spodziewać się bardzo ciekawego widowiska, w którym nie powinno zabraknąć goli. Transmisja meczu PSG – Inter będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG – Inter, transmisja w TV

Mecz PSG – Inter w finale Ligi Mistrzów rozegrany zostanie w sobotę (31 maja) o godzinie 21:00. Transmisje „na żywo” w telewizji z tego spotkania dostępne będą na kanałach CANAL+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport.

PSG – Inter, transmisja online

Drogą internetową mecz można obejrzeć na kilka sposobów. Transmisje dostępne będą w usłudze CNAAL+ online, na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Przy okazji finału warto zwrócić uwagę na ofertę Fortuny, dzięki której można zgarnąć voucher na 30 dni za darmo dostępu do pakietu Super Sport w CANAL+ online. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do CANAL+ online można uzyskać również wykupując go samodzielnie. Można to zrobić bezpośrednio na stronie platformy. Pakiet Super Sport obejmujący wszystkie kanały CANAL+ to obecnie koszt 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

PSG – Inter, sonda

Kto wygra sobotni finał? PSG

Inter PSG

Inter 0 Votes

PSG – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na wygraną w sobotnim finale ma Paris Saint-Germain. Kursy na zwycięstwo paryżan nie przekraczają 2.20, podczas gdy na wygraną Interu sięgają nawet 3.50.

Paris Saint-Germain Inter Mediolan 2.20 3.40 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 31 maja 2025 10:59 .

Gdzie obejrzeć spotkanie PSG – Inter? Mecz PSG – Inter będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Inter? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (31 maja) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.