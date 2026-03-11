Paris Saint-Germain i Chelsea zmierzą się ze sobą w środowy wieczór w Lidze Mistrzów. Spotkanie odbędzie się w środę (11 marca) o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz PSG - Chelsea.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

PSG – Chelsea, gdzie oglądać?

Już w środę dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z Chelsea. Paryżanie w poprzedniej rundzie okazali się lepsi w dwumeczu od AS Monaco.

Chelsea ma za sobą natomiast udanę jesień w Champions League. Drużyna z Londynu, dzięki tej postawie, dopiero od 1/8 finału rozpoczyna wiosenne granie w europejskich pucharach. Dwumecz między tymi zespołami zapowiada się niezwykle ekscytująco i śmiało można nazawać go hitem tej rundy. Rywalizację będzie można obejrzeć w telewizji oraz online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Chelsea obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2.

PSG – Chelsea, transmisja online

Nadchodzący mecz Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową, Wpłać minimum 50 zł na konto gracza, Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać? Transmisje za darmo

Gdzie obejrzeć mecz PSG – Chelsea? Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ Extra 2 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie PSG – Chelsea? Mecz zostanie rozegrany w środę (11 marca) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.