Polska U21 – Gruzja U21, gdzie oglądać?

Startujemy z mistrzostwami Europy do lat 21, na których nie zabraknie naszych rodaków. Polska zmierzy się z Gruzją w meczu 1. kolejki fazy grupowej. W grupie C znajdują się również Francja oraz Portugalia, więc o awans do ćwierćfinału nie będzie łatwo.

Warto dodać, że w fazie pucharowej zagrają dwie najlepsze ekipy w tabeli. Potyczka Polaków z Gruzinami w ramach turnieju rozgrywanego na Słowacji odbędzie się już dzisiaj (środa, 11 czerwca). Pierwszy gwizdek sędziego usłyszymy o godzinie 21:00.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Polska U21 – Gruzja U21.

Polska U21 – Gruzja U21, transmisja w TV

Starcie pomiędzy Polakami a Gruzinami będzie transmitowane na otwartym kanale telewizyjnym TVP Sport. W tej stacji zawody skomentują Maciej Iwański i Łukasz Trałka.

Polska U21 – Gruzja U21, transmisja online

Mecz w ramach 1. kolejki Euro U-21 obejrzysz także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej tvpsport.pl oraz w dostępnej na wszystkie urządzenia aplikacji TVP Sport.

Polska U21 – Gruzja U21, sonda

Polska U21 – Gruzja U21, kursy bukmacherskie

Polska U21 Gruzja U21 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 11 czerwca 2025 19:01 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Polska U21 – Gruzja U21? Potyczka będzie transmitowana na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Polska U21 – Gruzja U21? Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (11 czerwca) o godzinie 21:00.

