Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk: Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć ten mecz w PKO Ekstraklasie, który zapowiada się niezwykle ciekawie.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: Gdzie oglądać?

Jednym z niedzielnych spotkań w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja pomiędzy Pogonią Szczecin a zespołem Lechii Gdańsk. Wszystko wskazuje na to, że faworytem tego meczu są gospodarze, ale z pewnością goście z Trójmiasta też będą mieli swoje szanse, aby wygrać to spotkanie.

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: Transmisja TV

Niedzielny mecz pomiędzy Pogonią Szczecin a Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 14:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3.

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: Stream online

To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Pogoni Szczecin. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Dumy Pomorza wynosi mniej więcej 1.88. Z kolei remis w tym starciu można postawić nawet za około 4.00. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości, a więc Lechii Gdańsk, to możemy to zrobić za 3.85.

Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 1.88 4.00 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 15:46 .

Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk? Niedzielny mecz pomiędzy Pogonią Szczecin a Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 14:45. Gdzie obejrzeć mecz Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w Canal+ Online.

