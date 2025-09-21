Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: Gdzie oglądać?
Jednym z niedzielnych spotkań w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja pomiędzy Pogonią Szczecin a zespołem Lechii Gdańsk. Wszystko wskazuje na to, że faworytem tego meczu są gospodarze, ale z pewnością goście z Trójmiasta też będą mieli swoje szanse, aby wygrać to spotkanie.
Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: Transmisja TV
Niedzielny mecz pomiędzy Pogonią Szczecin a Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 14:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3.
Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: Stream online
To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: Kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Pogoń Szczecin
- Remis
- Lechia Gdańsk
0 Votes
Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: Kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Pogoni Szczecin. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Dumy Pomorza wynosi mniej więcej 1.88. Z kolei remis w tym starciu można postawić nawet za około 4.00. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości, a więc Lechii Gdańsk, to możemy to zrobić za 3.85.
