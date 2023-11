PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń – Stal, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin prezentuje ostatnio fantastyczną dyspozycję w PKO BP Ekstraklasie. Dość powiedzieć, że piłkarze tej drużyny po raz ostatni przegrali jeszcze we wrześniu! Od tamtej pory albo wygrywają, albo boleśnie dają się we znaki potentatom. Tak było choćby podczas ostatniego meczu Portowców przed przerwą reprezentacyjną, z Rakowem Częstochowa (1:1). Stal Mielec, z kolei, niespodziewanie wygrała dwa z trzech ostatnich spotkań w lidze. Mimo tego nie wydaje się rywalem na odpowiednim poziomie, by urwać punkty Pogoni.

Pogoń – Stal, transmisja na żywo w TV

Mecz PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport.

Pogoń – Stal, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online.

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

Pogoń – Stal, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Portowcy mają zdecydowanie większe szanse na sukces, niż przyjezdni z Mielca.

Pogoń Szczecin Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2023 07:40 .

