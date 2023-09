PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń – Korona, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin na pewno cieszyła się na przerwę reprezentacyjną. Seria czterech ligowych porażek wymagała radykalnej zmiany, na którą trener Gustafsson miał wówczas nieco czasu. Choć Portowcy znajdują się tuż nad strefą spadkową, w najbliższą sobotę mają całkiem niezłą okazję do przełamania. Na ich stadion przyjedzie bowiem Korona Kielce. Scyzory mają o punkt mniej od najbliższych rywali i obecnie są czerwoną latarnią ligi. Mimo tego, w ostatnich dwóch spotkaniach kielczanie zgarnęli cztery oczka z sześciu możliwych, więc Pogoń nie może liczyć na zwycięstwo bez zaangażowania.

Pogoń – Korona, transmisja na żywo w TV

Spotkanie ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Pogoń – Korona, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 30 złotych miesięcznie przy płatności za pół roku z góry Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 144 złote!

Pogoń – Korona, kursy bukmacherskie

Pomimo ostatnich wyników bukmacherzy uważają, że Pogoń jest zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku.

Pogoń Szczecin Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2023 07:50 .

