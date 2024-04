PressFocus Na zdjęciu: Podbeskidzie Bielsko-Biała

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Tychy, gdzie oglądać?

Podbeskidzie Bielsko-Biała we wtorek wieczorem (23 kwietnia, godzina 18:00) na własnym stadionie podejmie GKS Tychy w meczu 29. kolejki Fortuna 1 Ligi. Przed nami kolejna seria gier na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Górale walczą o utrzymanie, natomiast Trójkolorowi myślą o awansie do elity. Tyszanie są bowiem blisko miejsca zapewniającego udział w barażach. Sprawdź nasze typy na spotkanie Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Tychy.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Tychy, transmisja w TV

Starcie w ramach 29. kolejki Fortuna 1 Ligi będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji – na kanale Polsat Sport Premium 1.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Tychy, transmisja online

Transmisja z tego meczu będzie dostępna również w internecie. Należy wykupić dostęp do platformy streamingowej Polsat Box Go, żeby obejrzeć to starcie w sieci.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Tychy, sonda

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są bardzo wyrównane. Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta, pomimo że w tabeli obie drużyny dzieli przepaść.

Podbeskidzie Bielsko-Biała GKS Tychy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2024 12:22 .

Gdzie obejrzeć mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Tychy? Spotkanie dostępne będzie na kanale Polsat Sport Premium 1 i w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Tychy? Pierwszy gwizdek wybrzmi w najbliższy wtorek (23 kwietnia) o godzinie 18:00.

