Piast Gliwice i Zagłębie Lubin zmierzą się ze sobą w sobotnim spotkaniu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Damian Dąbrowski

Piast – Zagłębie, gdzie oglądać?

W sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 25. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Piast Gliwice przed własną publicznością podejmie Zagłębie Lubin. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po niezwykle cennym zwycięstwo nad Cracovią (3:2).

Zagłębie Lubin natomiast jest w wyśmienitej formie i walczy o najwyższe cele. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego w ostatnim spotkaniu okazała się lepsza od Wisły Płock (2:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Piast – Zagłębie, transmisja w TV

Spotkanie Piast Gliwice – Zagłębie Lubin będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport 3.

Piast – Zagłębie, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w usłudze Canal+ Online.

Piast – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Piast Gliwice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa Zagłębia Lubin natomiast sięga nawet 3.70.

Piast Gliwice Zagłębie Lubin 1.98 3.25 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2026 18:01

Gdzie oglądać mecz Piast – Zagłębie? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Piast – Zagłębie? Spotkanie odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 17:30.

