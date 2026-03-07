Piast – Zagłębie, gdzie oglądać?
W sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 25. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Piast Gliwice przed własną publicznością podejmie Zagłębie Lubin. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po niezwykle cennym zwycięstwo nad Cracovią (3:2).
Zagłębie Lubin natomiast jest w wyśmienitej formie i walczy o najwyższe cele. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego w ostatnim spotkaniu okazała się lepsza od Wisły Płock (2:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Piast – Zagłębie, transmisja w TV
Spotkanie Piast Gliwice – Zagłębie Lubin będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport 3.
Piast – Zagłębie, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w usłudze Canal+ Online.
Piast – Zagłębie, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Piasta
- remisem
- wygraną Zagłębia
0 Votes
Piast – Zagłębie, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Piast Gliwice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa Zagłębia Lubin natomiast sięga nawet 3.70.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 17:30.
