Parma – Juventus, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach 23. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym zobaczymy Juventus. Podopieczni Luciano Spallettiego tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Parmą Calcio. Bianconeri przystąpią do tego meczu po remisie z Monaco w Lidze Mistrzów (0:0).
Parma Calcio natomiast chciałaby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Drużyna Carlosa Cuesty została bowiem rozgromiona przez Atalantę Bergamo (0:4). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem dość jednostronnie.
Parma – Juventus, transmisja w TV
Spotkanie Parma Calcio – Juventus FC obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Parma – Juventus, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Parma – Juventus, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Parmy 0%
- remisem 0%
- wygraną Juventusu 100%
1+ Votes
Parma – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.48. W przypadku zwycięstwa Parmy natomiast sięga nawet 6.60.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (1 lutego) o godzinie 20:45.
