Juventus FC w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Parmą Calcio w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Parma – Juventus, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 23. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym zobaczymy Juventus. Podopieczni Luciano Spallettiego tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Parmą Calcio. Bianconeri przystąpią do tego meczu po remisie z Monaco w Lidze Mistrzów (0:0).

Parma Calcio natomiast chciałaby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Drużyna Carlosa Cuesty została bowiem rozgromiona przez Atalantę Bergamo (0:4). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem dość jednostronnie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Parma – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Parma Calcio – Juventus FC obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Parma – Juventus, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Parma – Juventus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Parmy

remisem

wygraną Juventusu wygraną Parmy 0%

remisem 0%

wygraną Juventusu 100% 1+ Votes

Parma – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.48. W przypadku zwycięstwa Parmy natomiast sięga nawet 6.60.

Parma Calcio 1913 Juventus FC 9.40 4.80 1.38 Odds are subject to change. Last updated 1 lutego 2026 18:57

Gdzie oglądać mecz Parma – Juventus? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Parma – Juventus? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (1 lutego) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.