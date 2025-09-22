Kiedy będą wyniki Złotej Piłki 2025?
Wyniki plebiscytu Złotej Piłki 2025 zostaną podane w poniedziałek (22 września) podczas uroczystej gali w Theatre du Chatelet w Paryżu. Ogłoszenia nazwiska zwycięzcy głównej nagrody kibice mogą się spodziewać około godziny 22:30. W ostatnich latach to właśnie w granicach tej pory podawano laureata statuetki.
O której godzinie gala Złotej Piłki 2025?
Początek gali Złotej Piłki 2025 zaplanowano na godzinę 21:00. O tej porze rozpocznie się zasadnicza część uroczystości, natomiast już od godziny 19:00 na stronie SPORT.TVP.PL będzie można śledzić na żywo przyjazd gwiazd na galę. Początek transmisji telewizyjnej na TVP Sport o godzinie 20:40.
Złota Piłka 2025: faworyci
Wśród głównych kandydatów do męskiej Złotej Piłki wymienia się Ousmane’a Dembele, który poprowadził Paris Saint-Germain do historycznego zwycięstwa w Lidze Mistrzów, oraz Lamine’a Yamala z Barcelony. Mocną konkurencję stanowią również Raphinha, Pedri oraz Vitinha. Co więcej, na liście 30 nominowanych znalazło się również miejsce dla naszego rodaka, Roberta Lewandowskiego.
Kto powinien wygrać Złotą Piłkę 2025?
- Yamal 25%
- Dembele 44%
- Ktoś inny 31%
80+ Votes
Nagrody na gali Złotej Piłki 2025
Podczas gali wręczonych zostanie dwanaście statuetek, w tym:
- Złota Piłka (Ballon d’Or) – dla najlepszego piłkarza i piłkarki,
- Kopa Trophy – dla najlepszego zawodnika i zawodniczki do 21 lat,
- Yashin Trophy – dla najlepszego bramkarza i bramkarki,
- Gerd Muller Trophy – dla najlepszego strzelca w klubie i reprezentacji,
- Johan Cruyff Trophy – dla najlepszego trenera w piłce męskiej i kobiecej,
- Club of the Year – dla najlepszego klubu męskiego i kobiecego,
- Socrates Award – za działalność charytatywną i społeczną.