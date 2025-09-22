Złota Piłka 2025 zostanie wręczona już w poniedziałek, 22 września. Ceremonia odbędzie się w Theatre du Chatelet w Paryżu. Sprawdź, o której godzinie początek gali.

Zuma Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Statuetka Złotej Piłki

Kiedy będą wyniki Złotej Piłki 2025?

Wyniki plebiscytu Złotej Piłki 2025 zostaną podane w poniedziałek (22 września) podczas uroczystej gali w Theatre du Chatelet w Paryżu. Ogłoszenia nazwiska zwycięzcy głównej nagrody kibice mogą się spodziewać około godziny 22:30. W ostatnich latach to właśnie w granicach tej pory podawano laureata statuetki.

O której godzinie gala Złotej Piłki 2025?

Początek gali Złotej Piłki 2025 zaplanowano na godzinę 21:00. O tej porze rozpocznie się zasadnicza część uroczystości, natomiast już od godziny 19:00 na stronie SPORT.TVP.PL będzie można śledzić na żywo przyjazd gwiazd na galę. Początek transmisji telewizyjnej na TVP Sport o godzinie 20:40.

Złota Piłka 2025: faworyci

Wśród głównych kandydatów do męskiej Złotej Piłki wymienia się Ousmane’a Dembele, który poprowadził Paris Saint-Germain do historycznego zwycięstwa w Lidze Mistrzów, oraz Lamine’a Yamala z Barcelony. Mocną konkurencję stanowią również Raphinha, Pedri oraz Vitinha. Co więcej, na liście 30 nominowanych znalazło się również miejsce dla naszego rodaka, Roberta Lewandowskiego.

Nagrody na gali Złotej Piłki 2025

Podczas gali wręczonych zostanie dwanaście statuetek, w tym: