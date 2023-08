IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Mohamed Salah

Newcastle – Liverpool, gdzie oglądać

Przed Newcastle United ważny sezon. Zespół awansował do czołowej czwórki, a co za tym idzie i Ligi Mistrzów. Większym wyzwaniem będzie jednak utrzymać się w tej elicie. Jak dotąd, Sroki radzą sobie nieźle. Rozbiły Aston Villę i “planowo” przegrały z Manchesterem City – zaledwie 0:1. Z kolei przed Liverpoolem walka o powrót do czołówki. Po przebudowie drugiej linii The Reds zremisowali w hicie z Chelsea, a później dość pewnie pokonali Bournemouth. Z pewnością niedzielne starcie będzie istotne w kontekście walki o miejsce w tabeli – obie strony celują bowiem co najmniej w czwartą lokatę.

Newcastle – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Newcastle – Liverpool, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na St. James’ Park.

Newcastle – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują zwycięstwo podopiecznych trenera Howe’a.

