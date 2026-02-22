AC Milan w niedzielę zmierzy się z Parmą Calcio w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Milan – Parma, gdzie oglądać?

AC Milan swój kolejny mecz rozegra już w niedzielę. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się przed własną publicznością z Parmą Calcio w ramach 26. kolejki rozgrywek Serie A. Rossoneri przystąpią do tego starcia po remisie z Como (1:1).

Parma Calcio natomiast jest w dobrej formie. Podopieczni Carlosa Cuesty w ostatnim meczu uporali się z Hellasem Verona (2:1). Nadchodząca rywalizacja na San Siro zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Milan – Parma, transmisja w TV

Spotkanie AC Milan – Parma Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Milan – Parma, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Milan – Parma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.35. W przypadku zwycięstwa Parmy Calcio sięga natomiast nawet 9.25.

AC Milan Parma Calcio 1913 1.37 5.00 9.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 18:07

Gdzie oglądać mecz Milan – Parma? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Milan – Parma? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (22 lutego) o godzinie 18:00.

