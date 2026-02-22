Milan – Parma, gdzie oglądać?
AC Milan swój kolejny mecz rozegra już w niedzielę. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się przed własną publicznością z Parmą Calcio w ramach 26. kolejki rozgrywek Serie A. Rossoneri przystąpią do tego starcia po remisie z Como (1:1).
Parma Calcio natomiast jest w dobrej formie. Podopieczni Carlosa Cuesty w ostatnim meczu uporali się z Hellasem Verona (2:1). Nadchodząca rywalizacja na San Siro zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Milan – Parma, transmisja w TV
Spotkanie AC Milan – Parma Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.
Milan – Parma, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Milan – Parma, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Milanu
- remisem
- wygraną Parmy
Milan – Parma, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.35. W przypadku zwycięstwa Parmy Calcio sięga natomiast nawet 9.25.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (22 lutego) o godzinie 18:00.
