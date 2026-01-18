Milan – Lecce, gdzie oglądać?
W niedzielny wieczór dojdzie do rywalizacji AC Milanu z US Lecce w ramach 21. kolejce rozgrywek Serie A. Podopieczni Massimiliano Allegriego przystąpią do tego meczu w dobrych nastrojach, po tym jak udało im się pokonać Como rezultatem 3:1.
US Lecce natomiast prezentuje fatalną formę, przegrywając swoje ostatnie trzy spotkanie. W ostatnim spotkaniu goście niedzielnego pojedynku okazali się gorsi od Inter Mediolan 0:1. Nadchodząca rywalizacja na San Siro zapowiada się zatem jednostronnie.
Milan – Lecce, transmisja w TV
Spotkanie AC Milan – US Lecce będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.
Milan – Lecce, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Milan – Lecce, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Milanu 50%
- remisem 0%
- wygraną Lecce 50%
Milan – Lecce, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa US Lecce natomiast sięga nawet 11.5.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (18 grudnia) o godzinie 20:45.
