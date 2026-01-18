AC Milan w niedzielny wieczór podejmie US Lecce w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Matteo Gabbia

Milan – Lecce, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór dojdzie do rywalizacji AC Milanu z US Lecce w ramach 21. kolejce rozgrywek Serie A. Podopieczni Massimiliano Allegriego przystąpią do tego meczu w dobrych nastrojach, po tym jak udało im się pokonać Como rezultatem 3:1.

US Lecce natomiast prezentuje fatalną formę, przegrywając swoje ostatnie trzy spotkanie. W ostatnim spotkaniu goście niedzielnego pojedynku okazali się gorsi od Inter Mediolan 0:1. Nadchodząca rywalizacja na San Siro zapowiada się zatem jednostronnie.

Milan – Lecce, transmisja w TV

Spotkanie AC Milan – US Lecce będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Milan – Lecce, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Milan – Lecce, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Milanu

remisem

wygraną Lecce wygraną Milanu 50%

remisem 0%

wygraną Lecce 50% 4+ Votes

Milan – Lecce, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa US Lecce natomiast sięga nawet 11.5.

AC Milan Lecce 1.30 5.40 11.5 Odds are subject to change. Last updated 18 stycznia 2026 21:58

