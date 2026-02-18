AC Milan – Como: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.02.2026)

Milan – Como: gdzie oglądać?
AC Milan podejmie Como 1907 w starciu w ramach 24. kolejki Serie A, a pierwszy gwizdek zabrzmi w środę (18 lutego) o godzinie 20:45. Rossoneri pozostają w grze o mistrzostwo Włoch i zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, tracąc osiem punktów do liderującego Interu Mediolan. W całym sezonie ligowym przegrali zaledwie jedno spotkanie. Na własnym stadionie prezentują się solidnie, czego dowodem jest 11 punktów zdobytych w pięciu ostatnich meczach.
Z kolei ekipa Cesca Fabregasa walczy o miejsce w europejskich pucharach i zajmuje 7. lokatę z dorobkiem 41 punktów. Ostatnia porażka z Fiorentiną (1:2) była rozczarowaniem, zwłaszcza że rywal w tym sezonie nie zachwyca formą. Mimo to zespół z Como potrafi być bardzo groźny na wyjazdach.
- Sprawdź: zapowiedź meczu AC Milan – Como
Milan – Como: transmisja w TV
Spotkanie Milanu z Como rozgrywane na San Siro będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1. Początek transmisji o godzinie 20:45.
Milan – Como: stream online
Mecz AC Milan – Como będzie także transmitowane na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Milan – Como: kursy bukmacherskie
Faworyt tego spotkania jest wyraźny. Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Milanowi. Kursy na triumf Rossonerich oscylują w granicach 2.25-2.42. Nie można jednak lekceważyć Como. Kurs na ich wygraną wynosi około 3.20. Najbardziej wyrównanym scenariuszem według analityków wydaje się remis, za który można zgarnąć około 3.25.
