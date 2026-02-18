AC Milan – Como: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.02.2026)

AC Milan - Como to mecz w ramach 24. kolejki Serie A. Rywalizacja na słynnym San Siro rozpocznie się w środę (18 lutego) o godz. 20:45. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

Milan – Como: gdzie oglądać?

AC Milan podejmie Como 1907 w starciu w ramach 24. kolejki Serie A, a pierwszy gwizdek zabrzmi w środę (18 lutego) o godzinie 20:45. Rossoneri pozostają w grze o mistrzostwo Włoch i zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, tracąc osiem punktów do liderującego Interu Mediolan. W całym sezonie ligowym przegrali zaledwie jedno spotkanie. Na własnym stadionie prezentują się solidnie, czego dowodem jest 11 punktów zdobytych w pięciu ostatnich meczach.

Z kolei ekipa Cesca Fabregasa walczy o miejsce w europejskich pucharach i zajmuje 7. lokatę z dorobkiem 41 punktów. Ostatnia porażka z Fiorentiną (1:2) była rozczarowaniem, zwłaszcza że rywal w tym sezonie nie zachwyca formą. Mimo to zespół z Como potrafi być bardzo groźny na wyjazdach.

Milan – Como: transmisja w TV

Spotkanie Milanu z Como rozgrywane na San Siro będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1. Początek transmisji o godzinie 20:45.

Milan – Como: stream online

Mecz AC Milan – Como będzie także transmitowane na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Milan – Como: kursy bukmacherskie

Faworyt tego spotkania jest wyraźny. Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Milanowi. Kursy na triumf Rossonerich oscylują w granicach 2.25-2.42. Nie można jednak lekceważyć Como. Kurs na ich wygraną wynosi około 3.20. Najbardziej wyrównanym scenariuszem według analityków wydaje się remis, za który można zgarnąć około 3.25.

AC Milan Como 2.55 3.20 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2026 21:04

Kiedy odbędzie się mecz AC Milan – Como? Spotkanie odbędzie się w środę (18 lutego). Początek meczu na San Siro o godzinie 20:45. Gdzie obejrzeć spotkanie AC Milan – Como? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl

