Milan – Bologna: gdzie oglądać?
AC Milan po zwycięstwie z Lecce chce kontynuować dobrą grę i zgarnąć następny komplet punktów. Zadanie nie będzie proste, ponieważ Bologna również ma chrapkę na zwycięstwo. Przed przerwą pokonali na własnym stadionie Como. Na boisku będziemy mogli obserwować reprezentanta Polski – Łukasza Skorupskiego.
Milan – Bologna: transmisja w TV
Mecz Milan – Bologna, który będzie ostatnim starciem w niedzielę w Serie A, rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Za mikrofonem usłyszymy duet Mateusz Święcicki i Marcin Nowomiejski.
Milan – Bologna: transmisja online
Serie A jest także transmitowana w internecie również przez stację Eleven Sports, ale na stronie internetowej o nazwie elevensports.pl. Dostęp do meczu zostanie odblokowany po zakupie abonamentu.
Milan – Bologna: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Milan 100%
- Remis 0%
- Bologna 0%
2+ Votes
Milan – Bologna: kursy bukmacherskie
Większe szanse na zwycięstwo w niedzielnym spotkaniu ma AC Milan. Analitycy oszacowali kurs na zwycięstwo Rossonerich na poziomie 1.90. Z kolei wygraną Bologni można dodać do kuponu ze współczynnikiem 4.35. Remis to współczynnik oscylujący w granicach 3.45.
Transmisja meczu Milan – Bologna będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1, a także online na stronie elevensports.pl.
Mecz odbędzie się w niedzielę (14 września) na San Siro o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.