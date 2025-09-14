AC Milan – Bologna: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.09.2025)

19:36, 14. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

AC Milan w kolejnym spotkaniu Serie A powalczy o komplet punktów z Bologną. Spotkanie na San Siro odbędzie się w niedzielę (14 września) o godzinie 20:45. Sprawdź gdzie oglądać mecz Milan - Bologna.

Mike Maignan
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Milan – Bologna: gdzie oglądać?

AC Milan po zwycięstwie z Lecce chce kontynuować dobrą grę i zgarnąć następny komplet punktów. Zadanie nie będzie proste, ponieważ Bologna również ma chrapkę na zwycięstwo. Przed przerwą pokonali na własnym stadionie Como. Na boisku będziemy mogli obserwować reprezentanta Polski – Łukasza Skorupskiego.

Milan – Bologna: transmisja w TV

Mecz Milan – Bologna, który będzie ostatnim starciem w niedzielę w Serie A, rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Za mikrofonem usłyszymy duet Mateusz Święcicki i Marcin Nowomiejski.

Milan – Bologna: transmisja online

Serie A jest także transmitowana w internecie również przez stację Eleven Sports, ale na stronie internetowej o nazwie elevensports.pl. Dostęp do meczu zostanie odblokowany po zakupie abonamentu.

Milan – Bologna: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Milan
  • Remis
  • Bologna
  • Milan 100%
  • Remis 0%
  • Bologna 0%

2+ Votes

Milan – Bologna: kursy bukmacherskie

Większe szanse na zwycięstwo w niedzielnym spotkaniu ma AC Milan. Analitycy oszacowali kurs na zwycięstwo Rossonerich na poziomie 1.90. Z kolei wygraną Bologni można dodać do kuponu ze współczynnikiem 4.35. Remis to współczynnik oscylujący w granicach 3.45.

AC Milan
Bologna
1.90
3.55
4.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2025 18:43.
Gdzie oglądać mecz Milan – Bologna?

Transmisja meczu Milan – Bologna będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1, a także online na stronie elevensports.pl.

Kiedy odbędzie się spotkanie Milan – Bologna?

Mecz odbędzie się w niedzielę (14 września) na San Siro o godzinie 20:45.

