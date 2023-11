IMAGO/Paweł Andrachiewicz/PressFocus Na zdjęciu: Nemanja Mijusković

Miedź – Zagłębie Sosnowiec, gdzie oglądać?

Miedź Legnica w ostatnich tygodniach skomplikowała swoją sytuację w tabeli. W trzech ostatnich kolejkach jeden z kandydatów do awansu do Ekstraklasy zdobył tylko dwa punkty. W niedzielnym meczu z Zagłębiem Sosnowiec Miedziowi będą starali się wrócić na właściwy tor i wrócić do ligowej czołówki.

Miedź przystąpi do meczu w roli zdecydowanego faworyta. Ich rywal zajmuje obecnie ostatnie miejsce w ligowej tabeli i nie wygrał żadnego z ostatnich siedmiu spotkań. Sprawdź typy na mecz Miedź – Zagłębie.

Miedź – Zagłębie Sosnowiec, transmisja w TV

Spotkanie Miedzi Legnica z Zagłębiem Sosnowiec rozegrane zostanie w niedzielę (26 listopada) o godzinie 18:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1.

Miedź – Zagłębie Sosnowiec, transmisja online

Spotkanie będzie transmitowane także za pośrednictwem internetu. Aby skorzystać z transmisji online trzeba mieć dostęp do usługi Polsat Box Go.

Miedź – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherów

Faworytem niedzielnego spotkania są oczywiście gospodarze, którzy będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska. Dysponują również znacznie lepszym zespołem od rywali.

Miedź Legnica Zagłębie Sosnowiec 1.67 4.00 5.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 listopada 2023 10:45 .

