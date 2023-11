Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Na zakończenie niedzielnego grania na zapleczu PKO Ekstraklasy dojdzie do spotkania z udziałem drużyn z dwóch różnych biegunów ligowej tabeli. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:00.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Artur Derbin

Miedź Legnica Zagłębie Sosnowiec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2023 18:38 .

Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec, typy na mecz i przewidywania

W jednym z ciekawszych spotkań na zapleczu PKO Ekstraklasy zmierzą się ze sobą zawodnicy Miedzi Legnica i Zagłębia Sosnowiec. Obie ekipy mają konkretne cele na trwający sezon. Drużyna Radosława Belli walczy o awans do elity. Z kolei zespół Artura Derbina skupia się na walce o ligowy byt. Sosnowiczanie przegrali trzy z ostatnich pięciu meczów z legniczanami, co może dawać do myślenia przed niedzielną rywalizacją. Typ: wygrana Miedzi.

Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec, sytuacja kadrowa

Gospodarzy przystąpią do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. Gorzej wygląda sytuacja w ekipie z Sosnowca. Zagłębie będzie osłabione brakiem takich graczy jak: Dominik Jonczy czy Kacper Smoleń.

Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec, ostatnie wyniki

Zespół Radosława Belli aktualnie jest od trzech spotkań bez wygranej. Miedź dzieliła się punktami ze Zniczem Pruszków (1:1) oraz Podbeskidziem (0:0). Z kolei w rywalizacji z Resobią przegrała (1:2).

Ekipa z ArcelorMittal Park jest natomiast bez wygranej na zapleczu PKO Ekstraklasy od siedmiu meczów. W tym czasie Zagłębie poniosło cztery porażki i trzy remisy. Sosnowiczanie przed reprezentacyjną przerwą ulegli u siebie Arce Gdynia (1:3).

Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec, historia

W sześciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami trzykrotnie górą była Miedź, raz miał miejsce remis i dwa razy lepsi byli sosnowiczanie. Po raz ostatni oba zespoły grały ze sobą w kwietniu 2022 roku. Wówczas legniczanie zwyciężyli jednym golem (2:1).

Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec, kursy

Kurs na remis w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 3.90. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z darmowego zakładu 20 + 10 zł.

Miedź Legnica Remis Zagłębie Sosnowiec 1.65 3.90 4.95 1.65 3.90 4.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2023 18:38 .

Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Miedzi 100% Wygraną Zagłębia 0% Remisem 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Miedzi

Wygraną Zagłębia

Remisem

Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec, transmisja meczu

Niedzielne starcie nie będzie do obejrzenia w żadnej polskiej telewizji. Mecz będzie transmitowany tylko w internecie, dzięki usłudze Polsat Box Go. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00.

