Miedź Legnica – Arka Gdynia, gdzie oglądać

Arka Gdynia jest wiceliderem rozgrywek i walczy o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy, jednak dwa ostatnie mecze tylko zremisowała. Miedź Legnica z kolei prezentuje bardzo nierówną formę w ostatnim czasie. Faworytem wydają się być goście, o czym również świadczą kursy bukmacherskie, jednak zespół z Dolnego Śląska z pewnością stać, by powalczyć o korzystny rezultat. To sprawia, że zapowiada się ciekawe widowisko bez wyraźnego faworyta.

Sprawdź także: Tabela Fortuna 1 Ligi

Miedź Legnica – Arka Gdynia, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz Fortuna 1 Ligi pomiędzy Miedzią i Arką będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Premium 1. Początek starcia o godzinie 15:00.

Miedź Legnica – Arka Gdynia, transmisja online

Starcie Miedzi Legnica z Arką Gdynia możesz śledzić również w CANAL+ Online, a także w Polsat Box Go oraz usłudze PPV. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Miedź Legnica – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Zgodnie z przewidywaniami to Arka Gdynia jest faworytem tego spotkania. Miedź Legnica może jednak pokusić się o korzystny rezultat szczególnie biorąc pod uwagę, że sobotni rywal notuje serie dwóch remisów z rzędu.

Gdzie obejrzeć mecz Miedź – Arka? Mecz można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz online w CANAL+ Online, Polsat Box Go lub w usłudze PPV. Kiedy jest mecz Miedź – Arka? Mecz rozpocznie się w sobotę, 30 marca, o godzinie 15:00.

