Sprawdź, gdzie dzisiaj obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Polska - Turcja. Transmisja jest dostępna za darmo w telewizji i online.

Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Wilfredo Leon

Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo

Dzisiejszy mecz siatkówki Polska – Turcja można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, który transmituje wszystkie mecze reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata 2025. Transmisja rozpocznie się o godzinie 14:00. W STS TV możesz oglądać wydarzenia w wysokiej jakości na laptopie, telefonie, czy tablecie. Proces rejestracji zajmie Ci dosłownie kilka minut.

Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?

Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL, Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł, Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Polska – Turcja!

Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Polska – Turcja dzisiaj?

Dzisiejsze spotkanie Polaków z Turcją pokażą także kanały Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisję online udostępnia platforma Polsat Box Go, gdzie dostępne są wszystkie mecze mistrzostw świata siatkarzy 2025.

Kiedy mecz siatkarzy Polska – Turcja?

Mecz siatkówki Polska – Turcja odbędzie się w środę (24 września 2025 roku) o godzinie 14:00. Będzie to mecz fazy pucharowej – zwycięzca awansuje do półfinału turnieju.

Polska – Turcja: zapowiedź

24 września 2025 reprezentacja Polski zagra z Turcją w ćwierćfinale mistrzostw świata w siatkówce. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00 i będzie transmitowane w Polsacie oraz online w Polsat Box Go. Biało Czerwoni dotarli do tej fazy turnieju pewnie, wygrywając wszystkie mecze grupowe oraz pokonując Kanadę 3:1 w 1/8 finału.

Dla Turcji to historyczny awans do ćwierćfinału mistrzostw świata, który już stanowi ogromny sukces. Zespół naszych rywali imponuje mocną zagrywką i w meczu z Holandią pokazał, że potrafi odwrócić losy spotkania. Choć brakuje im doświadczenia w starciach tej rangi, ich gra może być bardzo niebezpieczna, zwłaszcza jeśli Polacy pozwolą im przejąć inicjatywę.

Polska pozostaje faworytem, ponieważ dysponuje szeroką i wyrównaną kadrą oraz doświadczeniem w wielkich turniejach. Największym wyzwaniem będzie utrzymanie koncentracji i skutecznego przyjęcia zagrywki przeciwników. Eksperci przewidują zwycięstwo Biało Czerwonych, a najczęściej typowany wynik to 3:1.

